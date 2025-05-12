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لبنان

نتائج أولية لانتخابات ديرعمار

Lebanon 24
12-05-2025 | 10:54
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جاءت النتائج الاولية غير الرسمية للانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة دير عمار، كالاتي:
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مالك عيد 2350 

يونس عيد 2350

أحمد خولا  2343

احمد عيد 2339

محمد الجندي 2326

طلال الربابي 2324

محمد جابر 2320

خضر عيد 2315

علي الحسن 2314

وليد البلبل 2303

خليل عيد 2302

رائد نحلة 2299

أحمد المصري 2299

عبد الوهاب العتر 2297

خضر عباس 2295

 جلال حيدر 2287

 منذر عيد 2258

 أحمد حيدر 2204. (الوكالة الوطنية للإعلام)
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