نتائج أولية لانتخابات ديرعمار

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جاءت النتائج الاولية غير الرسمية للانتخابات البلدية والاختيارية في بلدة ، كالاتي:مالك عيد 2350يونس عيد 2350أحمد خولا 2343احمد عيد 23392326طلال الربابي 23242320خضر عيد 23152314وليد البلبل 23032302رائد نحلة 22992299العتر 229722952287عيد 22582204. (الوكالة الوطنية للإعلام)