برفقة وزير الصحة... جولة لوزيرة الشؤون الاجتماعية في الشوف وهذا ما اطّلعت عليه

في إطار جولتي الميدانية إلى قضاء الشوف، قمت بزيارة عدد من مراكز الخدمات الاجتماعية والصحية برفقة معالي وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين والسيدة نورا جنبلاط، حيث اطّلعنا عن كثب على واقع الخدمات الصحية والاجتماعية المقدّمة، واستمعنا إلى الفرق الميدانية والمستفيدين من… pic.twitter.com/HGpeZSf3ya
— Haneen Sayed (@HaneenSayed_LB) May 12, 2025
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في إطار جولتي الميدانية إلى قضاء الشوف، قمت بزيارة عدد من مراكز الخدمات الاجتماعية والصحية برفقة معالي وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين والسيدة نورا جنبلاط، حيث اطّلعنا عن كثب على واقع الخدمات الصحية والاجتماعية المقدّمة، واستمعنا إلى الفرق الميدانية والمستفيدين من… pic.twitter.com/HGpeZSf3ya