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لبنان

برفقة وزير الصحة... جولة لوزيرة الشؤون الاجتماعية في الشوف وهذا ما اطّلعت عليه

Lebanon 24
12-05-2025 | 11:06
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نشرت وزير الشؤون الاجتماعية حنين السيد عبر صفحتها على منصة "إكس":

"في إطار جولتي الميدانية إلى قضاء الشوف، قمت  بزيارة عدد من مراكز الخدمات الاجتماعية والصحية برفقة وزير الصحة العامة راكان ناصر الدين والسيدة نورا جنبلاط، حيث اطّلعنا عن كثب على واقع الخدمات الصحية والاجتماعية المقدّمة، واستمعنا إلى الفرق الميدانية والمستفيدين من مختلف الفئات". 

تابعت: "تأتي هذه الزيارة في سياق التزامي بتعزيز حضور الدولة في المناطق، وتحديث الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل من هم في أمسّ الحاجة إليها. أؤمن أن تكامل العمل بين القطاعين الصحي والاجتماعي يشكل أساساً لاستجابة أكثر عدالة وفعالية، وسأبقى ملتزمة بدعم كل العاملين على الأرض وتطوير أدوات العمل الاجتماعي لتحقيق استجابة أكثر فعالية وشمولاً".


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