برفقة وزير الصحة... جولة لوزيرة الشؤون الاجتماعية في الشوف وهذا ما اطّلعت عليه

في إطار جولتي الميدانية إلى قضاء الشوف، قمت بزيارة عدد من مراكز الخدمات الاجتماعية والصحية برفقة معالي وزير الصحة العامة الدكتور راكان ناصر الدين والسيدة نورا ، حيث اطّلعنا عن كثب على واقع الخدمات الصحية والاجتماعية المقدّمة، واستمعنا إلى الفرق الميدانية والمستفيدين من… pic.twitter.com/HGpeZSf3ya — Haneen Sayed (@HaneenSayed_LB) May 12, 2025



























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"في إطار جولتي الميدانية إلى قضاء ، قمت بزيارة عدد من مراكز الخدمات الاجتماعية والصحية برفقة العامة راكان والسيدة ، حيث اطّلعنا عن كثب على واقع والاجتماعية المقدّمة، واستمعنا إلى الفرق الميدانية والمستفيدين من مختلف الفئات".تابعت: "تأتي هذه الزيارة في سياق التزامي بتعزيز حضور الدولة في المناطق، وتحديث الخدمات وتوسيع نطاقها لتشمل من هم في أمسّ الحاجة إليها. أؤمن أن تكامل العمل بين القطاعين الصحي والاجتماعي يشكل أساساً لاستجابة أكثر عدالة وفعالية، وسأبقى ملتزمة بدعم كل العاملين على الأرض وتطوير أدوات العمل الاجتماعي لتحقيق استجابة أكثر فعالية وشمولاً".