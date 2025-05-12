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لبنان

بعد ضجّة حول فتح صناديق إقتراع في طرابلس.. "الداخلية" تكشف الحقيقة

Lebanon 24
12-05-2025 | 11:50
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صدر عن مكتب وزير الداخلية والبلديات البيان التالي: 
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يتم التداول عبر وسائل التواصل الإجتماعي بصورٍ قيل أنها تعود لأحد رؤساء الأقلام وهو يقوم بفتح صناديق الإقتراع في طرابلس.
 
يهم مكتب الوزير أحمد الحجار الإيضاح أنه ووفقاً للآلية المعتمدة فإنه عند وصول رئيس القلم والكاتب إلى نقطة تواجد العناصر الأمنية بالقرب من مبنى قصر العدل في طرابلس حيث تتواجد لجان القيد، يقوم العنصر بإرشاد رئيس القلم الى لجنة الاستلام التي يرأسها قضاة لتسليم محاضر نتائج فرز القلم وتوجيه الكاتب لتسليم الصندوق الذي يحتوي باقي المسلتزمات الإنتخابية في مكان آخر ليصار الى اعادتها الى وزارة الداخلية والبلديات.
 
أما فيما خص الصور المُتداولة من طرابلس فإن معظم رؤساء الأقلام توافدوا إلى مبنى قصر العدل لتسليم محاضر نتائج الاقلام مرتدين السترة مع بطاقة التعريف دون وضعها في الصندوق، لذلك قام العنصر بمساعدة رئيس القلم للتأكد من وجود كامل القرطاسية والمستلزمات داخل الصندوق.
 
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