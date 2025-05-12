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لبنان

بالصورة... حادث سير مروّع في بلدة مرياطة

Lebanon 24
12-05-2025 | 11:40
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أفادت منظمة "اليازا" عبر حسابها على منصة "إكس" بوقوع حادث سير مروّع في بلدة مرياطة، بالقرب من محامص الأمين، بين عدد من السيارات، من دون تسجيل إصابات، واقتصرت الأضرار على الماديات.
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