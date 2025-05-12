في بلدة لبنانية.. معركة بسبب منصب "مختار"!

أصيب 3 أشخاص بجروح إثر إشكال وقع في بلدة دبعل ـ ، تطور إلى عراك وتضارب تبعه إطلاق نار، بسبب خلافات على خلفية إنتخابية نتيجة التنافس على منصب المختار في البلدة.

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وعلى الأثر، نقل المصابون الـ3 إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في حين حضرت إلى البلدة قوة من الجيش من أجل ضبط الوضع وملاحقة المتسببين بالإشكال وتوقيفهم.