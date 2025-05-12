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لبنان
جلسة حكومية الأربعاء في بعبدا.. إليكم جدول أعمالها
Lebanon 24
12-05-2025
|
12:36
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يعقد
مجلس الوزراء
عند الساعة الثالثة والنصف
من بعد
ظهر يوم الأربعاء الواقع فيه 14/5/2025، جلسة في
القصر الجمهوري
.
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للإطلاع على جدول أعمال الجلسة..
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