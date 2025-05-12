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لبنان

"دروز سوريا" محور اللقاء.. جنبلاط يلتقي أرسلان في خلدة

Lebanon 24
12-05-2025 | 12:55
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استقبل رئيس الحزب "الديمقراطي اللبناني" طلال أرسلان، في دارته في خلدة، الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط، بحضور مجيد أرسلان.
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وجرى خلال اللقاء "التباحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية، ولا سيما أوضاع أبناء طائفة الموحدين الدروز في سوريا"، بحسب بيان  للحزب "الديموقراطي اللبناني". 
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