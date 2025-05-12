"دروز سوريا" محور اللقاء.. جنبلاط يلتقي أرسلان في خلدة

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استقبل " اللبناني" ، في دارته في ، الرئيس السابق للحزب التقدمي ورئيس الحزب ، بحضور .وجرى خلال اللقاء "التباحث في آخر التطورات المحلية والإقليمية، ولا سيما أوضاع أبناء في "، بحسب بيان للحزب "الديموقراطي اللبناني".