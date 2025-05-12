التزكية تتصدر المشهد البلدي في بعلبك.. لا معارك انتخابية لـ11 بلدية و57 مختاراً

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فازت 11 بلدية بالتزكية حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، هي: اللبوة، ، حورتعلا، مزرعة التوت، جبعا، طليا، زبود، ، ، قرحا، واليمونة.كما فاز بالتزكية 57 مختارا من أصل 293 مختارا في قضاء .وتنتهي مهلة سحب الترشيح عند منتصف الليل. (الوكالة الوطنية)