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لبنان

التزكية تتصدر المشهد البلدي في بعلبك.. لا معارك انتخابية لـ11 بلدية و57 مختاراً

Lebanon 24
12-05-2025 | 13:09
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فازت 11 بلدية بالتزكية حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، هي: اللبوة، برقا، حورتعلا، مزرعة التوت، جبعا، طليا، زبود، حلبتا، الأنصار، قرحا، واليمونة.
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كما فاز بالتزكية 57 مختارا من أصل 293 مختارا في قضاء بعلبك.

وتنتهي مهلة سحب الترشيح عند منتصف الليل. (الوكالة الوطنية)
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