Advertisement

لبنان

تاريخه حافل بالأنشطة غير القانونية... مطلوب خطير في قبضة الأمن!

Lebanon 24
12-05-2025 | 14:11
A-
A+
Doc-P-1359495-638826813425477988.jpg
Doc-P-1359495-638826813425477988.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تمكّنت دورية تابعة لمديرية أمن الدولةمكتب جزين، مساء اليوم، من توقيف المدعو "ط. م." بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، وذلك بناءً على إشارة القضاء.
Advertisement

وجاء توقيفه بتهمة ترويج المخدرات وتعاطيها، حيث يُعرف بتاريخه الحافل بالسرقات والأنشطة غير القانونية. (الوكالة الوطنية) 
مواضيع ذات صلة
مُتهم بالقتل وتأليف عصابة سرقة.. مطلوب خطير في قبضة الأمن (صورة)
lebanon 24
13/05/2025 04:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مطلوب للقضاء في قبضة الأمن
lebanon 24
13/05/2025 04:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في الشمال... أحد أخطر المطلوبين بقبضة الأمن (صورة)
lebanon 24
13/05/2025 04:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حوّل مستشفى لـ"مسلخ بشري".. إلقاء القبض على مطلوب سوري خطير
lebanon 24
13/05/2025 04:53:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:48 | 2025-05-12
18:13 | 2025-05-12
17:38 | 2025-05-12
17:12 | 2025-05-12
17:02 | 2025-05-12
16:43 | 2025-05-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24