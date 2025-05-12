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لبنان

عون لن يحضرها.. من سيمثل لبنان في القمة العربية ببغداد؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-05-2025 | 14:12
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علم "لبنان24" أن رئيس الجمهورية جوزاف عون تلقى دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية التي ستعقد في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتالي ليس صحيحاً ما قيل عن أن عون لم يتلق دعوة للحدث المُرتقب.
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وأوضحت المصادر أن من سيمثل لبنان في القمة هو رئيس الحكومة نواف سلام.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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