عون لن يحضرها.. من سيمثل لبنان في القمة العربية ببغداد؟

علم " " أن رئيس الجمهورية تلقى دعوة رسمية للمشاركة في التي ستعقد في خلال الأيام القليلة المقبلة، وبالتالي ليس صحيحاً ما قيل عن أن عون لم يتلق دعوة للحدث المُرتقب.

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وأوضحت المصادر أن من سيمثل في القمة هو رئيس الحكومة .