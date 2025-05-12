تعليقاً على أحداث طرابلس الإنتخابية.. هذا ما أعلنه سلام

يواكب عن كثب الوضع في ، ويشدد على ضمان نزاهة العملية ، ومنع حصول أي مخالفة.

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ودعا سلام المتظاهرين إلى ضبط النفس وإلى الثقة بأن الحكومة لن تتهاون مع اي عملية تلاعب او تزوير، لا سيما ان موجود في طرابلس ويشرف على شفافية إصدار النتائج.