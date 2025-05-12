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لبنان

تعليقاً على أحداث طرابلس الإنتخابية.. هذا ما أعلنه سلام

Lebanon 24
12-05-2025 | 16:11
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يواكب رئيس مجلس الوزراء نواف سلام عن كثب الوضع في طرابلس، ويشدد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع حصول أي مخالفة.
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ودعا سلام المتظاهرين إلى ضبط النفس وإلى الثقة بأن الحكومة لن تتهاون مع اي عملية تلاعب او تزوير، لا سيما ان وزير الداخلية أحمد الحجار موجود في طرابلس ويشرف على شفافية إصدار النتائج.
 
 
 
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