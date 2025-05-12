بالفيديو.. توتر أمام سرايا طرابلس احتجاجاً على عملية فرز الأصوات في الإنتخابات البلدية#lebanon24 #لبنان pic.twitter.com/b7MWbZHKpF — Lebanon 24 (@Lebanon24) May 12, 2025

وعمل الجيش على استقدم تعزيزات كبيرة إلى ومحيط قصر العدل.ومن ثمّ وصل وزيرا الداخلية والعدل إلى قصر عدل طرابلس لمعالجة الشكاوى الواردة من بعض المرشحين حول عمليات فرز أصوات الانتخابات البلدية.وبعد وصوله إلى قصر العدل في طرابلس أكّد وزير الداخلية والبلديات ، "لاهل طرابلس ولكل اللبنانيين أن العملية وعملية فرز الأصوات مستمرة بكل شفافية ونزاهة وحيادية".وأشار إلى أن "لا تشكيك بالعملية الديمقراطية التي حصلت بدءاً من يوم أمس"، معتبراً ان "رؤساء الاقلام اصطحبوا صناديق الاقتراع وسلموا المحاضر للجان الاستسلام برئاسة القضاة".وأوضح أن "لجان القيد الابتدائية صوبت بعض الاصوات الموجودة في محاضر أقلام الاقتراع وهذا أمر طبيعي"، متابعًا "لجان القيد يرأسها قضاة وموظفون متخصصون".وأكد الحجار مُجددا أنه "لم يتم المس بأي صندوق إقتراع".وطمأن كل "أهلنا في طرابلس بأنه لا تشكيك في عملية الفرز وأطلب انتظار النتائج النهائية"، مضيفًا "يمكن النظر بأي مراجعات بعد صدور النتائج وجميع المستندات الخاصة بالانتخابات موجودة في ".، واكب سلام عن كثب الوضع في طرابلس، ويشدد على ضمان نزاهة العملية ، ومنع حصول أي مخالفة.ودعا سلام المتظاهرين إلى ضبط النفس وإلى الثقة بأن الحكومة لن تتهاون مع اي عملية تلاعب او تزوير، لا سيما ان وزير الداخلية أحمد الحجار موجود في طرابلس ويشرف على شفافية إصدار النتائج.