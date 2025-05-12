توغل إسرائيلي في خراج علما الشعب... والجيش يستنفر!

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توغلت مساء اليوم، دبابتان اسرائيليتان من نوع ميركافا، ترافقهما خمس آليات عسكرية وجرافتان، في منطقة لحلاح، على بعد مئة متر من في خراج بلدة في .وشرعت الجرافات بأعمال جرف وإقامة حفر وسواتر تربية قبالة مركزالجيش الذي إتخذ وضعية إستنفار. (الوكالة الوطنية)