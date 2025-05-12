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لبنان

توغل إسرائيلي في خراج علما الشعب... والجيش يستنفر!

Lebanon 24
12-05-2025 | 16:43
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توغلت مساء اليوم، دبابتان اسرائيليتان من نوع ميركافا، ترافقهما خمس آليات عسكرية وجرافتان، في منطقة لحلاح، على بعد مئة متر من مركز الجيش في خراج بلدة علما الشعب في قضاء صور
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وشرعت الجرافات الإسرائيلية بأعمال جرف وإقامة حفر وسواتر تربية قبالة مركزالجيش الذي إتخذ وضعية إستنفار. (الوكالة الوطنية) 
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