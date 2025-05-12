إلى المواطنين.. نداءٌ من وزارة الصحة

صدر عن وزارة الصة البيان الآتي:

"بتاريخ 12/5/2025، تم إبلاغ بوفاة طفل نتيجة إصابته بالتهاب السحايا الجرثومي الناجم عن بكتيريا النيسيريا السحائية (Neisseria Meningitidis) .

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فور تلقي البلاغ، باشرت الجهات المختصة في الوزارة (مصلحة الطب الوقائي وبرنامج الترصد الوبائي) متابعة الموضوع. كما جرى التنسيق مع الفرق الصحية في البلدة التي وقعت فيها الحالة، للتأكد من تطبيق التدابير العلمية والوقائية المطلوبة.



في هذا السياق، يهم العامة التأكيد على ما يأتي:



1 - التهاب السحايا هو التهاب يصيب الأغشية المحيطة بالدماغ والنخاع الشوكي. ويمكن أن يكون سببه فيروسات أو بكتيريا، وتُعدّ جرثومة النيسيريا السحائية من أكثر الأنواع البكتيرية خطورةً في حال عدم التشخيص والعلاج الفوري. ومع ذلك، فإن هذه الحالات تعد نادرة نسبياً. تنتقل العدوى عن طريق الرذاذ التنفسي (خصوصاً عبر السعال أو العطس)، أو من خلال الاحتكاك الوثيق المطوّل مع شخص مصاب.



2 - من أبرز الأعراض التي تستدعي مراجعة طبية عاجلة، خاصة لدى الأطفال: ارتفاع شديد في الحرارة، صداع قوي، تيبّس في الرقبة، غثيان أو قيء، تغير في الوعي أو نوبات تشنج، ظهور طفح جلدي.



3 - في حال مخالطة مريض مصاب بالسحايا، تجب مراجعة الطبيب لتقييم الحاجة إلى العلاج الوقائي.



4 - ضرورة تعزيز النظافة الشخصية، والالتزام بإجراءات الوقاية الأساسية، مثل غسل اليدين المتكرر وتجنب تبادل الأدوات الشخصية (كأدوات الطعام وفرشاة الأسنان).



ختاماً، وحرصاً على السلامة العامة، تدعو وزارة الصحة المواطنين إلى تجنّب تداول الإشاعات أو المعلومات غير الدقيقة، وتؤكد أن المصدر الوحيد للمعلومات العلمية حول هذا الموضوع يبقى المختصة".