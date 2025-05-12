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لبنان

في الهرمل... ارتفاع عدد مناصب المخاتير والبلديات الفائزة بالتزكية

Lebanon 24
12-05-2025 | 16:00
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فازت بلديتا مزرعة سجد وفيسان في قضاء الهرمل بالتزكية، ومن المرجح ان تنضم اليهما ثلاث بلديات اخرى من أصل ثماني بلديات في قضاء الهرمل.
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أيضًا، ارتفع عدد البلدات التي فازت بالتزكية لمنصب مختار من 16 إلى 24 بلدة في قضاء الهرمل.

 
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