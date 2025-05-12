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لبنان

في البقاع.. هذا ما حسمتهُ "القوات" انتخابياً!

Lebanon 24
12-05-2025 | 17:12
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أعنت "القوات اللبنانية" في بيان، التزامها الحياد الإيجابي في الانتخابات البلدية المقبلة في بلدة الفرزل - زحلة، لطابعها العائلي والمحلي.
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وإذ تشدّد على عدم دعم أي طرف على حساب آخر، قالت "القوات" إنها "تترك للرفاق المناصرين كامل الحريّة في اختيار مَن يَرونه مناسبًا، انطلاقًا من قناعاتهم ومصلحة بلدتهم".
 

وأملت "القوات" أن "تبقى العائلات موحّدة بعد الإستحقاق، على أمل أن تنتج الانتخابات مجلساً بلدياً يعكس الكفاءة والنزاهة التي يستحقها اهلنا في الفرزل العزيزة".
 
 
 
إلى ذلك، علنت منطقة البقاع الشّرقي في "القوّات اللبنانيّة"، في بيان، عن دعمها الكامل للائحتي "نبض رأس بعلبك" في بلدة رأس بعلبك، و"أرضي هويتي لنبقى" في بلدة القاع، في الإستحقاق البلدي والإختياري المرتقب".
 

ودعت "جميع المحازبين والمناصرين والأصدقاء إلى المشاركة الفاعلة والتصويت بكثافة لصالح مرشّحي اللائحتين، تأكيدًا على خيار الإنماء المستدام، وترسيخًا لنهج الشفافية والمحاسبة، وتعزيزًا للحضور الوطني في قلب البقاع اللبناني".
 
 
 
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