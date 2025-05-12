في البقاع.. هذا ما حسمتهُ "القوات" انتخابياً!

أعنت " " في بيان، التزامها الحياد الإيجابي في المقبلة في بلدة - ، لطابعها العائلي والمحلي.

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وإذ تشدّد على عدم دعم أي طرف على حساب آخر، قالت "القوات" إنها "تترك للرفاق المناصرين كامل الحريّة في اختيار مَن يَرونه مناسبًا، انطلاقًا من قناعاتهم ومصلحة بلدتهم".



وأملت "القوات" أن "تبقى العائلات موحّدة بعد الإستحقاق، أن تنتج الانتخابات مجلساً بلدياً يعكس الكفاءة والنزاهة التي يستحقها اهلنا في الفرزل ".

إلى ذلك، علنت الشّرقي في "القوّات اللبنانيّة"، في بيان، عن دعمها الكامل للائحتي "نبض " في بلدة رأس ، و"أرضي هويتي لنبقى" في بلدة القاع، في الإستحقاق البلدي والإختياري المرتقب".



ودعت "جميع المحازبين والمناصرين والأصدقاء إلى المشاركة الفاعلة والتصويت بكثافة لصالح مرشّحي اللائحتين، تأكيدًا على خيار الإنماء المستدام، وترسيخًا لنهج الشفافية والمحاسبة، وتعزيزًا للحضور الوطني في قلب ".