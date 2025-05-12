23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
22
o
جبيل
22
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
19
o
بعلبك
7
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بالأرقام والأسماء... نتائج أولية للانتخابات في بلدية الميناء – طرابلس!
Lebanon 24
12-05-2025
|
16:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتهت عملية فرز الأصوات في
مدينة الميناء
–
طرابلس
ضمن
الانتخابات البلدية
، وأسفرت النتائج الأولية غير الرسمية عن فوز 21 مرشحاً بعضوية
المجلس البلدي
، بانتظار إعلان النتائج النهائية من قبل لجان القيد
العليا
المختصة.
Advertisement
وبحسب المحاضر المجمعة من أقلام الاقتراع، جاءت أسماء الفائزين على النحو الآتي:
1.
عبد الله
ممتاز كبارة – 4772 صوتًا
2. زياد محمد
علي خضر
– 4628 صوتًا
3. رأفت محمود الغريب– 4586 صوتًا -
4. روبير
نقولا
أيوب
– 4434 صوتًا -
5. فادي
رياض
السيد – 4401 صوتًا -
6. جمال أحمد طرطوسي – 4192 صوتًا -
7. وهيب محمد علي الصوالحي – 4147 صوتًا -
8.
خالد محمد
جبر – 4094 صوتًا -
9. عادل أحمد علم الدين – 4085 صوتًا -
10.
ضياء
ريمون أنطون – 3935 صوتًا -
11. سمير إسكندر رطل – 3866 صوتًا -
12. جمال خالد صالح – 3825 صوتًا -
13. رياض
عبد الرحمن
لبدة –3803 أصوات -
14. رشيد حسن
عيسى
– 3767 صوتًا -
15. طلال كمال عصافيري – 3760 صوتًا -
16. رودي
جورج
حنا – 3752 صوتًا -
17. سعد أكرم
عويضة
– 3746 صوتًا -
18. رامي جان دبس – 3738 صوتًا -
19. بشر
إيفو
دبج – 3655 صوتًا -
20. مريم إبراهيم الصالح – 3631 صوتًا.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام ما تزالت غير رسمية، بانتظار إعلان النتائج النهائية من لجان القيد العليا المخوّلة إصدار اللوائح النهائية للفائزين. (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
نتائج أولية لانتخابات الميناء - طرابلس
Lebanon 24
نتائج أولية لانتخابات الميناء - طرابلس
13/05/2025 08:51:07
13/05/2025 08:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مسودّة أولية لأسماء المرشحين للإنتخابات البلدية في طرابلس
Lebanon 24
مسودّة أولية لأسماء المرشحين للإنتخابات البلدية في طرابلس
13/05/2025 08:51:07
13/05/2025 08:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج أولية لانتخابات ديرعمار
Lebanon 24
نتائج أولية لانتخابات ديرعمار
13/05/2025 08:51:07
13/05/2025 08:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نتائج أولية.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال
Lebanon 24
نتائج أولية.. هذا ما أنتجته الإنتخابات في الشمال
13/05/2025 08:51:07
13/05/2025 08:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
في زحلة.. اللائحة الثالثة في خطر
Lebanon 24
في زحلة.. اللائحة الثالثة في خطر
01:45 | 2025-05-13
13/05/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستصبح السحوبات المالية من المصارف
Lebanon 24
هكذا ستصبح السحوبات المالية من المصارف
01:30 | 2025-05-13
13/05/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هكذا ستتوزع خارطة الإتحادات البلدية بعد الانتخابات
Lebanon 24
هكذا ستتوزع خارطة الإتحادات البلدية بعد الانتخابات
01:15 | 2025-05-13
13/05/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رضا زار عبد الله شارحا برنامجه الانتخابي لمركز نقيب الأطباء
Lebanon 24
رضا زار عبد الله شارحا برنامجه الانتخابي لمركز نقيب الأطباء
01:05 | 2025-05-13
13/05/2025 01:05:17
Lebanon 24
Lebanon 24
زيارة "تاريخية" لترامب.. وانشغال لبناني بحسابات الربح والخسارة في زواريب المدن والقرى
Lebanon 24
زيارة "تاريخية" لترامب.. وانشغال لبناني بحسابات الربح والخسارة في زواريب المدن والقرى
01:00 | 2025-05-13
13/05/2025 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هيفا وهبي بـ "نيو لوك".. وللمرة الأولى مع هذا النجم!
Lebanon 24
هيفا وهبي بـ "نيو لوك".. وللمرة الأولى مع هذا النجم!
03:51 | 2025-05-12
12/05/2025 03:51:18
Lebanon 24
Lebanon 24
قُبلة نانسي عجرم لطفلة تُشعل المواقع.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح في هولندا (فيديو)
Lebanon 24
قُبلة نانسي عجرم لطفلة تُشعل المواقع.. شاهدوا ماذا حصل على المسرح في هولندا (فيديو)
01:56 | 2025-05-12
12/05/2025 01:56:53
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة حامل بطفلها الأوّل... هكذا كشفت عن جنسه بالفيديو
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة حامل بطفلها الأوّل... هكذا كشفت عن جنسه بالفيديو
08:00 | 2025-05-12
12/05/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض كبير في درجات الحرارة ومنخفض جوي سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الاب خنيصر
Lebanon 24
انخفاض كبير في درجات الحرارة ومنخفض جوي سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الاب خنيصر
09:42 | 2025-05-12
12/05/2025 09:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تتواجد في أميركا.. مذيعة أخبار الـ MTV تضع مولودتها الثانية وهكذا أعلنت الخبر (صورة)
Lebanon 24
تتواجد في أميركا.. مذيعة أخبار الـ MTV تضع مولودتها الثانية وهكذا أعلنت الخبر (صورة)
04:41 | 2025-05-12
12/05/2025 04:41:48
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
01:45 | 2025-05-13
في زحلة.. اللائحة الثالثة في خطر
01:30 | 2025-05-13
هكذا ستصبح السحوبات المالية من المصارف
01:15 | 2025-05-13
هكذا ستتوزع خارطة الإتحادات البلدية بعد الانتخابات
01:05 | 2025-05-13
رضا زار عبد الله شارحا برنامجه الانتخابي لمركز نقيب الأطباء
01:00 | 2025-05-13
زيارة "تاريخية" لترامب.. وانشغال لبناني بحسابات الربح والخسارة في زواريب المدن والقرى
00:44 | 2025-05-13
بالفيديو.. جولة تفقدية لسلام في المطار
فيديو
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
13/05/2025 08:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
13/05/2025 08:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
Lebanon 24
هذا سبب خلاف أبناء الراحل محمود عبد العزيز وبوسي شلبي.. إعلامي شهير يكشف (فيديو)
23:34 | 2025-05-09
13/05/2025 08:51:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24