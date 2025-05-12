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لبنان

بالأرقام والأسماء... نتائج أولية للانتخابات في بلدية الميناء – طرابلس!

Lebanon 24
12-05-2025 | 16:20
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انتهت عملية فرز الأصوات في مدينة الميناءطرابلس ضمن الانتخابات البلدية، وأسفرت النتائج الأولية غير الرسمية عن فوز 21 مرشحاً بعضوية المجلس البلدي، بانتظار إعلان النتائج النهائية من قبل لجان القيد العليا المختصة.
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وبحسب المحاضر المجمعة من أقلام الاقتراع، جاءت أسماء الفائزين على النحو الآتي:

1. عبد الله ممتاز كبارة – 4772 صوتًا
 
2. زياد محمد علي خضر – 4628 صوتًا

3. رأفت محمود الغريب– 4586 صوتًا -

4. روبير نقولا أيوب – 4434 صوتًا -

5. فادي رياض السيد – 4401 صوتًا -

6. جمال أحمد طرطوسي – 4192 صوتًا -

7. وهيب محمد علي الصوالحي – 4147 صوتًا -

8. خالد محمد جبر – 4094 صوتًا -

9. عادل أحمد علم الدين – 4085 صوتًا -

10. ضياء ريمون أنطون – 3935 صوتًا -

11. سمير إسكندر رطل – 3866 صوتًا -

12. جمال خالد صالح – 3825 صوتًا -

13. رياض عبد الرحمن لبدة –3803 أصوات -

14. رشيد حسن عيسى – 3767 صوتًا -
 
15. طلال كمال عصافيري – 3760 صوتًا -
16. رودي جورج حنا – 3752 صوتًا -

17. سعد أكرم عويضة – 3746 صوتًا -

18. رامي جان دبس – 3738 صوتًا -

19. بشر إيفو دبج – 3655 صوتًا -
20. مريم إبراهيم الصالح – 3631 صوتًا.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام ما تزالت غير رسمية، بانتظار إعلان النتائج النهائية من لجان القيد العليا المخوّلة إصدار اللوائح النهائية للفائزين. (الوكالة الوطنية) 
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