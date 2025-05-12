بالأرقام والأسماء... نتائج أولية للانتخابات في بلدية الميناء – طرابلس!

انتهت عملية فرز الأصوات في – ضمن ، وأسفرت النتائج الأولية غير الرسمية عن فوز 21 مرشحاً بعضوية ، بانتظار إعلان النتائج النهائية من قبل لجان القيد المختصة.

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وبحسب المحاضر المجمعة من أقلام الاقتراع، جاءت أسماء الفائزين على النحو الآتي:



1. ممتاز كبارة – 4772 صوتًا 1. ممتاز كبارة – 4772 صوتًا

2. زياد محمد – 4628 صوتًا



3. رأفت محمود الغريب– 4586 صوتًا -



4. روبير – 4434 صوتًا -



5. فادي السيد – 4401 صوتًا -



6. جمال أحمد طرطوسي – 4192 صوتًا -



7. وهيب محمد علي الصوالحي – 4147 صوتًا -



8. جبر – 4094 صوتًا -



9. عادل أحمد علم الدين – 4085 صوتًا -



10. ريمون أنطون – 3935 صوتًا -





11. سمير إسكندر رطل – 3866 صوتًا -



12. جمال خالد صالح – 3825 صوتًا -



13. رياض لبدة –3803 أصوات -



14. رشيد حسن – 3767 صوتًا -

15. طلال كمال عصافيري – 3760 صوتًا -

16. رودي حنا – 3752 صوتًا -



17. سعد أكرم – 3746 صوتًا -



18. رامي جان دبس – 3738 صوتًا -



19. بشر دبج – 3655 صوتًا -

20. مريم إبراهيم الصالح – 3631 صوتًا.



تجدر الإشارة إلى أن هذه الأرقام ما تزالت غير رسمية، بانتظار إعلان النتائج النهائية من لجان القيد العليا المخوّلة إصدار اللوائح النهائية للفائزين. (الوكالة الوطنية)