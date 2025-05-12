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لبنان

إدارات تعيش وضعاً صعباً

Lebanon 24
12-05-2025 | 17:38
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تعيش إدارات الدولة وضعاً صعباً مالياً بين ترتيبات سابقة وإجراءات تحاكي مرحلة إرضاء مطالب ضبط الاتفاق، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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