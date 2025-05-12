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يعقد ، الثالثة والنصف من بعد ظهر غد الأربعاء، جلسة في ، للبحث في جدول أعمال يضم بنوداً إدارية عدة. كما يعقد مجلس النواب جلسة في الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس، وذلك لدرس وإقرار اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المدرجة على جدول أعمال يضم 83 اقتراحاً.وكشف مصدر ان التشكيلات الدبلوماسية على نار ، وتشمل مناقلات شاملة بين اعضاء السلك الدبلوماسي والسفراء المعنيين من خارج الملاك.ومن المنتظر ان تشهد بعض السفارات مداورة في تسمية السفراء، وفقا لما اوردته «اللواء».اضافت" ان ملف التعيينات تم إدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء الذي ينعقد غدا الاربعاء في القصر الجمهوري، انما ورد تحت مسمى تعيينات مختلفة، وهذا مرده الى مواصلة العمل لإخراج التعيينات الأساسية من الحكومة وفهم ان تعيينات مجلس الإنماء والأعمار هي الأبرز، ومن المستبعد ان تمر تعيينات اخرى إلا اذا تم انجاز بعض التفاصيل.ولفتت مصادر سياسية مطلعة الى ان وزير شؤون التنمية الادارية فادي مكي عكف على التحضير لهذا الملف وهو يواصل ذلك قبيل انعقاد الجلسة.ويضم جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء 28 بنداً. ابرزها:طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الإشتراكات المتوجبة على الصحفيين والمصورين اللبنانيين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي.طلب وزارة العمل الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل الحد للكسب الخاضع الحسومات فرع التقديمات العائلية والتعليمية في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، وتعديل قيمة التقديمات العائلية وطريقة توزيعها بين الزوج والزوجة والأولاد.طلب العالي الموافقة على مشروع قانون يرمي إلى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام ٢٠٢٥ لإعطاء مساهمة لصندوق تعاضد أفراد الهيئة التعليمية في لتغطية المساعدات الإجتماعية والصحية للعام 2025.طلب والبلديات الموافقة على إجراء مباراة مفتوحة لملء أربعة مراكز الشاغرة لوظيفة مهندس في ملاك مصلحة الهندسة في بلدية بموجب مباراة يُجريها مجلس الخدمة المدنية.طلب وزارة الشؤون الإجتماعية الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التنمية الإجتماعية بين حكومة الجمهورية وحكومة الأردنية الهاشمية وتفويض الوزير التوقيع عليها.طلب وزارة الشؤون الإجتماعية الموافقة على وثيقة الإجراءات العملية الموحدة لتحديد ضحايا الإتجار بالبشر، مساعدتهم وحمايتهم في بصيغتها النهائية.طلب مجلس الإنماء والإعمار الموافقة على إعفاء المعدات والتجهيزات الطبية العائدة للمستشفيات الحكومية، والممولة من اتفاقية التمويل مع البنك الإسلامي للتنمية القرض رقم 1012 - (BN من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي.طلب وزارة الاتصالات الموافقة على إصدار طوابع بريدية تذكارية للسيد رئيس الجمهورية.طلب الوطني الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 6/3/2025 المتعلق بالسماح لقيادة الجيش بالتعاقد مع أطباء، صيادلة، ممرضين، تقنيين، عاملين مساعدين في الجسم الطبي، فنيين، إداريين ومبرمجين لجهة إضافة اختصاصات أخرى إلى الإختصاصات الواردة في القرار.طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على ما يلي: أ - تمكين التلامذة اللبنانيين الذين تابعوا دراستهم خارج لبنان، في الجمهورية العربية أو في أي دولة أخرى، والتلامذة السوريين وسواهم من سائر الجنسيات، من التقدم إلى الإمتحانات الرسمية في العام ٢٠٢٥ لشهادة الثانوية العامة بفروعها الأربعة،و ترشيح الطلاب السوريين الذين كانوا قد تسجلوا في المعاهد والمدارس الفنية الرسمية والخاصة الذين كانوا يملكون إقامة صالحة التاريخ، صادرة عن للأمن العام أو المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ولكنها تصبح منتهية الصلاحية قبل تاريخ إجراء الإمتحانات الرسمية، على أن يصار إلى عدم إعطائهم إفادة النجاح في حال نجاحهم في الإمتحانات الرسمية، إلا بعد تأمين إقامة صالحة التاريخ.اضافة الى بنود حول شؤون وظيفية وادارية واجرائية.