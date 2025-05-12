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لبنان
40% من البشراويين قالوا لا لمعراب
Lebanon 24
12-05-2025
|
22:14
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كتبت" الاخبار": مرّ الوقت ثقيلاً على قائد «القوات اللبنانية»
سمير جعجع
، بعد إقفال صناديق الاقتراع في مدينة بشري أول أمس، إذ بقيت أعصابه مشدودة حتى الثامنة والنصف مساء، نظراً إلى حماوة المعركة وتقارب النتائج بين اللائحتين المتنافستين. لذلك، لم يتردّد «الحكيم» في النزول إلى الرقص والدبكة عندما تبيّن فوز اللائحة المدعومة من حزبه على اللائحة المدعومة من الإعلامي
رياض طوق
.
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رغم كل التجييش
القواتي
، كادت مواجهة بشري أن تنتهي بخسارة مدوّية. فالفارق بين آخر الرابحين في لائحة القوات،
مارلين كيروز
(2920 صوتاً)، وأول الخاسرين في اللائحة المنافسة،
يوسف طوق
(2349 صوتاً)، بلغ 571 صوتاً، ما جعل فوز القوات هزيلاً جداً، علماً أن
ستريدا جعجع
ركّزت في الأيام الماضية على مقارعة خصومها بالتخوين والادّعاء بأنهم ينتمون إلى «محور الممانعة»، رغم أن المرشحين فيها هم من الناشطين في القوات أو ممن كانوا يدورون في فلكها حتى الأمس القريب.
وفي معرض احتسابها بشري ملكاً خاصاً، اعتبرت أن مجرد الترشح في وجه «القوات» يعني تحوير المعركة سياسياً، ملغية حق المواطنين في الترشح على
أي لائحة
في إطار تنافس تنموي تختلط فيه العوامل السياسية بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والنسيج العائلي. ويبدو أن هذا الادّعاء بالذات كان لمصلحة لائحة طوق.
أن أكثر من 40% من أهالي مدينة بشري صوّتوا ضد القوات في بيت
رئيس الحزب
سمير
جعجع
والنائبة
ستريدا طوق جعجع
.
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