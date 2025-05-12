حلف رباعي في بيروت... "الحزب" والقوات اللبنانيّة في لائحة واحدة

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كتب رضوان الذيب في" الديار": الغموض ما زال مخيما على انتخابات العاصمة رغم جهود " اليد الواحدة لا تصفق" وقد نجح في تليين موقف من الانضمام الى اللائحة التوافقية مع في بيروت لضمان التمثيل المسيحي ، وحزب الله كان قد ابلغ الجميع رفضه المشاركة بلائحة واحدة مع القوات في بيروت ، لكن للظروف احكامها بعد تدخل .تبقى الطامة الكبرى في موقف بعد فشل كل الاتصالات الداخلية والاقليمية مع لتليين موقفه وترؤس اللائحة التوافقية او اعطاء كلمة سر لجمهوره بالمشاركة في الانتخابات والتصويت للمناصفة، واصر عدم المشاركة وترك الحرية لجمهوره الذي يتحكم بالنتائج كليا في بيروت، وحتى الان، المناصفة غير مضمونة في ظل موقف لابل طارت، وفي المعلومات، ابلغ المتصلين به، ان جمهور المستقبل لن يصوت لمرشحي القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر اذا شاركوا، علما، ان تأمين المناصفة في الانتخابات كان محور اللقاء بين بري وجنبلاط ونجله تيمور في واطلعهم رئيس المجلس على جهوده في تشكيل لائحة بيروت والقلق من ضعف المشاركة والسنية وتطيير المناصفة، ورشح رامي الغاوي كممثل للدروز في اللائحة التوافقية، لكن ذلك لم يبدد القلق العام من سيناريو يتم تعميمه ويتحدث عن مشاركة واسعة بهدف اسقاط ممثلي القوات والتيار، لكن المؤشرات تؤكد ، ان نسبة التصويت في بيروت ستكون ضئيلة جدا، وفي ظل هذا الواقع، كيف سترد القوى المسيحية في حال سقطت المناصفة، وهناك اتجاه يدعو الى تاجيل الانتخابات حتى نضوج الظروف الملائمة...معركة بيروت على المحك ، واللائحة التوافقية تضم امل وحزب الله والمشاريع ومخزومي والجماعة الإسلامية والاشتراكي وبعض نواب العاصمة، مع القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والطاشناق والقومي.الصورة في بيروت ترسو على حلف رباعي جديد على غرار ٢٠٠٦ بعد حرب ، والتغيير الذي طرأ تمثل بانضمام مكان تيار المستقبل .