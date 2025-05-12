إنتخابات بيروت تتجاوز المناصفة بعد ترك ملف" الصلاحيات" معلّقا

Advertisement

كتب معروف الداعوق في" اللواء":موشرات غير مشجعة، باتت تظلل المشهد الانتخابي للمجلس البلدي لمدينة الاحد المقبل، مع تعدد اللوائح الوازنة المتنافسة للفوز بمقاعد المجلس المذكور، ما يفتح الباب واسعاً امام الناخبين، بتعدد الخيارات في اختيار المرشحين من كل اللوائح، وعدم الالتزام بالتصويت للائحة كاملة من اللوائح المتنافسة، سواءٌ أكانت مكتملة او غير مكتملة.كان بالامكان استثمار الفترة الفاصلة عن موعد ولو كانت قصيرة نسبيا، للبحث الجدي من قبل القيادات السياسية وغير في العاصمة خصوصا ولاسيما منها، لاجراء نقاش جدّي لمشكلة طغيان محافظ العاصمة على صلاحيات، رئيس ، والبحث عن حلول ممكنة لها بالاتفاق مع باقي القيادات الاخرى، وبمنتهى المسؤولية، للوصول الى حل يرضي الجميع، قبل موعد الانتخابات الحالي .ولكن تبين ان أياً من هؤلاء، ليس في وارد فتح نقاش او ايجاد حل لهذه المشكلة، ومعظمهم يتمسك باستمرار مهام المحافظ على حالها، ويرفض التنازل عنها للمجلس البلدي للعاصمة، حتى لو اضطر الامر لبقاء المجلس مكبلا لدوافع واسباب طائفية محضة.لا شك ان التشبث بصلاحيات المحافظ للاسباب المذكورة، وتعدد لوائح المرشحين وانتماءاتهم السياسية، والاستياء الشعبي من الاداء السيىء لمعظم السابقة المنتخبة على اساس المناصفة المفروضة، سيكون من الاسباب والدوافع التي قد تدفع كثيرين من ناخبي العاصمة، اما لعدم الاكتراث والامتناع عن الاقتراع، او لاختيار مرشح من هذه اللائحة او تلك، ما يطرح احتمال انتخاب مجلس بلدي، غير متوازن، يتجاوز المناصفة بين والمسيحيين، ويغلب عليه انتماءات اكثرية الناخبين الطائفية في العاصمة.