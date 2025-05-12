في اليوم العالمي لـ "التصلب اللويحي": من حق المرضى العيش بكرامة

كتبت نادين زرقوط في "الديار": بمناسبة للتصلب اللويحي الواقع في شهر أيار وتمشيًا مع رسالتها المستمرة في دعم مرضى التصلب اللويحي في ، وسعيها المتواصل لنشر التوعية وتعزيز المعرفة العلمية والطبية حول هذا المرض، نظّمت لمرضى التصلب اللويحي"ALiSEP" مؤتمرها السنوي تحت عنوان: "علم الجهاز العصبي والرياضة المعدّلة للتصلب اللويحي (MS)" وذلك يوم السبت الواقع في 10 الجاري، في قاعة المؤتمرات بمستشفى الجعيتاوي (CHU) – ، .

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وقالت مؤسسة ورئيسة الجمعية لمرضى التصلب اللويحي جاين كوسى (ALiSEP)في حديث لـ "الديار" "اعتبر هذا المؤتمرهو مهرجانا لمرضى التصلب اللويحي، الذين أتوا من جميع أقطاب الوطن ليكونوا صوتا واح، ويطالبوا المعنيين بضرورة إيجاد حلول سريعة لكل المرضى في تأمين حقّهم في العيش ."وأضافت " في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعصف في البلاد، بات المصابون في هذا المرض الخبيث، يواجهون واقعهم المرير بأنفسهم، فمن أصل 17 دواءً كان متوافراً قبل هذه الأزمة لعلاج المرض، اختصرت هذه الأدوية بثلاثة. والتصلب اللويحي لا يأخذ شكلاً واحداً ولا علاجاً موحّدا، إنّما والمتعارف عليه، الدواء لا يشفي من المرض، ولكنه يُبطىء تقدّمه، وهو ما يجعل منه ضرورة ولا رفاهية."وتابعت كوسى" إن كلفة الإبر لمريض التصلب اللويحي، والتي تعطى مرتين في السنة، تصل الواحدة منها إلى الـ12 ألف دولار، وهي كفيلة بنسف استقرار المادي للفرد، والجدير بالذكر تمت الاستعاضة عنها من قبل ، "وهي الراعية لصحة مرضى بلدها"، ببديل لا تتعدى كلفته الف دولار. أمّا كلفة الأدوية الشهرية فتبدأ من 800 دولار وتستمر ."وأشارت إلى أن " تُظهر الإحصاءات في لبنان عن وجود 3000 مصاباً بالتصلب اللويحي في لبنان، استطاعت "ALISEP"، قبل الأزمة، من تغطية المسجّلين بالجمعية، فروقات الضمان والتي كانت 10%، أما الآن فقد تقلّصت قدرة الضمان، ونأمل في تحقيق المساعي الجارية لإعادة إحياء التغطية، لأننا لم نعد نتمكن من سدّ كل الثغر."و أضافت " ما زلنا كجمعية نساعد المرضى في تغطية تكاليف الصور الشعاعية، الرنين المغناطيسي، دخول المستشفى والفحوصات المخبرية، إلى جانب المتابعة النفسية ودورات التوعوية الي ننظّمها على مدار السنة بمشاركة اختصاصيين في مجاللات متعدّدة، بهدف تمكين المرضى وأسرهم من فهم المرض ومجابهته بوعي ومعرفة."