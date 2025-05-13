في قضاء راشيا.. فوز 6 بلديات بالتزكية

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فازت بلديات: ينطا، مذوخا، بكا، ، ، كفرمشكي بالتزكية في قضاء .كما فاز بالتزكية مخاتير بلدات: سلساتا، كفرمشكي، مذوخا، ، عين عرب، راشيا ، ، بكا والحوش في .