في طرابلس.. مختار مُنتخب يتعرّض لعارض صحي

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أُدخل المختار المنتخب طلال ، الملقب بـ" " إلى المستشفى بعد تعرضه لعارض صحي، حيث خضع لعملية قسطرة القلب، وفق ما أفادت مندوبة " ".ويُرجّح أن السبب وراء تدهور حالته الصحية يعود لتوقيفه من قبل أمس الإثنين خلال احتفالات إطلاق النار في الهواء في منطقة بطرابلس عقب تأكيد فوزه بمنصب مختار.