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لبنان

في طرابلس.. مختار مُنتخب يتعرّض لعارض صحي

Lebanon 24
13-05-2025 | 00:12
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أُدخل المختار المنتخب طلال علي عجايا، الملقب بـ"الثورة" إلى المستشفى بعد تعرضه لعارض صحي، حيث خضع لعملية قسطرة القلب، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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ويُرجّح أن السبب وراء تدهور حالته الصحية يعود لتوقيفه من قبل الأجهزة الأمنية أمس الإثنين خلال احتفالات إطلاق النار في الهواء في منطقة جبل محسن بطرابلس عقب تأكيد فوزه بمنصب مختار.
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