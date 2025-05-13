Advertisement

لبنان

بعد ليل صاخب.. كيف يبدو الوضع في طرابلس صباح اليوم؟

Lebanon 24
13-05-2025 | 00:14
A-
A+
Doc-P-1359591-638827173375335831.jpg
Doc-P-1359591-638827173375335831.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسود الهدوء مدينة طرابلس، عقب الاشكالات التي وقعت أمس بعدما تجمع عدد كبير من المواطنين، امام قصر عدل طرابلس، احتجاجا على تأخير إصدار نتائج الانتخابات ، وتوقف عملية الفرز، مطالبين وزير الداخلية احمد الحجار باقالة محافظ الشمال وإعادة إجراء الانتخابات. فاستقدم الجيش تعزيزات كبيرة إلى ساحة عبد الحميد كرامي ومحيط قصر العدل. وقد وصل وزير الداخلية أحمد الحجار إلى طرابلس لمعالجة الأمر.
Advertisement
وأشارت معلومات لـ"لبنان 24" الى ان عملية فرز صناديق الاقتراع وصلت نحو مراحلها النهائية، مع بقاء نحو 40 قلماً فقط من أصل 295 قيد الفرز.
وواكب رئيس الحكومة نواف سلام عن كثب الوضع في طرابلس، وشدد على ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ومنع حصول أي مخالفة، داعياً المتظاهرين إلى ضبط النفس وإلى الثقة بان الحكومة لن تتهاون مع اي عملية تلاعب او تزوير، لا سيما ان وزير الداخلية أحمد الحجار موجود في طرابلس ويشرف على شفافية إصدار النتائج.
مواضيع ذات صلة
كيف يبدو المشهد في الضاحية بعد الغارة الاسرائيلية؟
lebanon 24
13/05/2025 08:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
ترمب: سيتم توقيع الأمر التنفيذي الخاص بأسعار الأدوية في البيت الأبيض صباح اليوم الاثنين
lebanon 24
13/05/2025 08:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر أمني بإقليم البنجاب شرقي باكستان: إسقاط 4 طائرات تجسس هندية صباح اليوم
lebanon 24
13/05/2025 08:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ على مطار بن غوريون صباح اليوم (القدس)
lebanon 24
13/05/2025 08:53:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:41 | 2025-05-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:45 | 2025-05-13
01:30 | 2025-05-13
01:15 | 2025-05-13
01:05 | 2025-05-13
01:00 | 2025-05-13
00:44 | 2025-05-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24