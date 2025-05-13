بعد ليل صاخب.. كيف يبدو الوضع في طرابلس صباح اليوم؟

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يسود الهدوء مدينة ، عقب الاشكالات التي وقعت أمس بعدما تجمع عدد كبير من المواطنين، امام قصر عدل طرابلس، احتجاجا على تأخير إصدار نتائج الانتخابات ، وتوقف عملية الفرز، مطالبين باقالة محافظ وإعادة إجراء الانتخابات. فاستقدم الجيش تعزيزات كبيرة إلى ومحيط قصر العدل. وقد وصل وزير الداخلية إلى طرابلس لمعالجة الأمر.وأشارت معلومات لـ" " الى ان عملية فرز صناديق الاقتراع وصلت نحو مراحلها النهائية، مع بقاء نحو 40 قلماً فقط من أصل 295 قيد الفرز.وواكب رئيس الحكومة عن كثب الوضع في طرابلس، وشدد على ضمان نزاهة العملية ، ومنع حصول أي مخالفة، داعياً المتظاهرين إلى ضبط النفس وإلى الثقة بان الحكومة لن تتهاون مع اي عملية تلاعب او تزوير، لا سيما ان وزير الداخلية أحمد موجود في طرابلس ويشرف على شفافية إصدار النتائج.