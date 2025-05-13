زيارة "تاريخية" لترامب.. وانشغال لبناني بحسابات الربح والخسارة في زواريب المدن والقرى

يبدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب
اليوم زيارته "التاريخية" للمنطقة، كما وصفها، بوصوله إلى الرياض
حيث تعقد غداً قمة خليجية يحضرها، بعد جولة محادثات أميركية سعودية ينتظر أن تتناول الكثير من القضايا
الثنائية والأوضاع في المنطقة.
وفيما لبنان
غارق في حسابات الربح والخسارة في زواريب المدن والقرى، تنشغل المنطقة بنتائج زيارة ترامب
والتي لن تكون فقط استثمارية حيث ستتكشف بعض ملامح سياسية الرئيس الاميركي
الذي يريد اعادة ترتيب اوراق حلفائه ويبدي اهتماما كبيرا بالتوصل الى تفاهمات مع ايران
دون ان تتوضح بعد حدود هذا الاتفاق.
ووفق مصادر دبلوماسية في بيروت
فانه اذا لم تضع الرياض لبنان على جدول اعمال المحادثات فانه لن يجد مكانا على طاولة البحث لانه يشكل ملفا ثانويا بالنسبة للاميركيين الذين ابلغوا الدولة اللبنانية
بخارطة الطريق التي يريدون منها ان تلتزم بها.
وفيما تستعد بيروت الاحد المقبل لاختبار انتخابي بلدي مفصلي، يبدو من أولى مؤشراته أنه سيكون عنواناً لمنازلة سياسية كبرى، أكثر منه منافسة على مشاريع بلدية وإنمائية، يسجل "تحد جديد" في طرابلس
بعدما تجمع عدد كبير من المواطنين ليلا امام قصر عدل طرابلس، احتجاجا على تأخير إصدار نتائج الانتخابات، وتوقف عملية الفرز، مطالبين وزير الداخلية
احمد الحجار
باقالة محافظ الشمال
وإعادة إجراء الانتخابات. فاستقدم الجيش تعزيزات كبيرة إلى ساحة عبد الحميد كرامي ومحيط قصر العدل. وقد وصل وزيرا الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل إلى طرابلس ليلا لمعالجة الأمر، على ان تصدر النتائج اليوم بعد استكمال عمليات الفرز.
وبالنسبة الى انتخابات الجنوب، فقد افادت المعلومات ان الحكومة بدأت باستحداث مراكز اقتراع بديلة للقرى الامامية القريبة من الحدود، بعد رفض اسرائيلي لاعطاء ضمانات بعدم استهداف الغرف الجاهزة التي كانت ستُستخدم كمراكز اقتراع في البلدات المدمّرة او عدم تنفيذ اعتداءات بالتزامن مع التجمعات السكانية التي ستُحتشد في القرى.
حكوميا، افادت المعلومات ان ملف التعيينات تم إدراجه على جدول اعمال مجلس الوزراء
الذي ينعقد غدا الاربعاء في القصر الجمهوري
، وورد تحت مسمى "تعيينات مختلفة"، وهذا مرده الى مواصلة العمل لإخراج التعيينات الأساسية من الحكومة وفهم ان تعيينات مجلس الإنماء والأعمار هي الأبرز، ومن المستبعد ان تمر تعيينات اخرى إلا اذا تم انجاز بعض التفاصيل، فيما قالت مصادر اخرى "ان الملف برمته لن يمر".
ويعقد مجلس النواب جلسة تشريعية في الحادية عشرة الخميس المقبل قبل الظهر وبعده ، لدرس واقرار اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المدرجة على جدول أعمال يضم 83 اقتراحا، بعد جوجلة اكثر من 138 اقتراحا، علقوا في ادراج المجلس نتيجة للإنقسام النيابي على التشريع في غياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة تصريف الاعمال، وبالتالي ما انعكس سلبا على قدرة المجلس على التشريع.