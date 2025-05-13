زيارة "تاريخية" لترامب.. وانشغال لبناني بحسابات الربح والخسارة في زواريب المدن والقرى

Advertisement

يبدأ الرئيس الأميركي اليوم زيارته "التاريخية" للمنطقة، كما وصفها، بوصوله إلى حيث تعقد غداً قمة خليجية يحضرها، بعد جولة محادثات أميركية سعودية ينتظر أن تتناول الكثير من الثنائية والأوضاع في المنطقة.وفيما غارق في حسابات الربح والخسارة في زواريب المدن والقرى، تنشغل المنطقة بنتائج زيارة والتي لن تكون فقط استثمارية حيث ستتكشف بعض ملامح سياسية الرئيس الذي يريد اعادة ترتيب اوراق حلفائه ويبدي اهتماما كبيرا بالتوصل الى تفاهمات دون ان تتوضح بعد حدود هذا الاتفاق.ووفق مصادر دبلوماسية في فانه اذا لم تضع الرياض لبنان على جدول اعمال المحادثات فانه لن يجد مكانا على طاولة البحث لانه يشكل ملفا ثانويا بالنسبة للاميركيين الذين ابلغوا بخارطة الطريق التي يريدون منها ان تلتزم بها.وفيما تستعد بيروت الاحد المقبل لاختبار انتخابي بلدي مفصلي، يبدو من أولى مؤشراته أنه سيكون عنواناً لمنازلة سياسية كبرى، أكثر منه منافسة على مشاريع بلدية وإنمائية، يسجل "تحد جديد" في بعدما تجمع عدد كبير من المواطنين ليلا امام قصر عدل طرابلس، احتجاجا على تأخير إصدار نتائج الانتخابات، وتوقف عملية الفرز، مطالبين احمد باقالة محافظ وإعادة إجراء الانتخابات. فاستقدم الجيش تعزيزات كبيرة إلى ساحة عبد الحميد كرامي ومحيط قصر العدل. وقد وصل وزيرا الداخلية أحمد الحجار والعدل عادل إلى طرابلس ليلا لمعالجة الأمر، على ان تصدر النتائج اليوم بعد استكمال عمليات الفرز.وبالنسبة الى انتخابات الجنوب، فقد افادت المعلومات ان الحكومة بدأت باستحداث مراكز اقتراع بديلة للقرى الامامية القريبة من الحدود، بعد رفض اسرائيلي لاعطاء ضمانات بعدم استهداف الغرف الجاهزة التي كانت ستُستخدم كمراكز اقتراع في البلدات المدمّرة او عدم تنفيذ اعتداءات بالتزامن مع التجمعات السكانية التي ستُحتشد في القرى.حكوميا، افادت المعلومات ان ملف التعيينات تم إدراجه على جدول اعمال الذي ينعقد غدا الاربعاء في ، وورد تحت مسمى "تعيينات مختلفة"، وهذا مرده الى مواصلة العمل لإخراج التعيينات الأساسية من الحكومة وفهم ان تعيينات مجلس الإنماء والأعمار هي الأبرز، ومن المستبعد ان تمر تعيينات اخرى إلا اذا تم انجاز بعض التفاصيل، فيما قالت مصادر اخرى "ان الملف برمته لن يمر".ويعقد مجلس النواب جلسة تشريعية في الحادية عشرة الخميس المقبل قبل الظهر وبعده ، لدرس واقرار اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المدرجة على جدول أعمال يضم 83 اقتراحا، بعد جوجلة اكثر من 138 اقتراحا، علقوا في ادراج المجلس نتيجة للإنقسام النيابي على التشريع في غياب رئيس الجمهورية ووجود حكومة تصريف الاعمال، وبالتالي ما انعكس سلبا على قدرة المجلس على التشريع.