رضا زار عبد الله شارحا برنامجه الانتخابي لمركز نقيب الأطباء

Advertisement

زار رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الاوروبية الشرق الاوسطية الدولية وعضو والمرشح لمركز نقيب الأطباء البرفسور ، رئيس لجنة الصحة النيابية النائب ، في المجلس النيابي، يرافقه المرشح لعضوية مجلس النقابة الدكتور والدكتور حسين ناصرالدين.وشرح رضا للنائب عبدالله، بحسب بيان، "برنامجه الانتخابي الاصلاحي لنقابة الأطباء، كرفع المعاش التقاعدي للأطباء، وموضوع التأمين الصحي للأطباء وعائلاتهم، وابعاد النقابة عن التجاذبات السياسية وغيرها من المواضيع التي تهم الأطباء. كما تم البحث في "أمور نقابية تخدم الأطباء ومنها موضوع الضمان الصحي والطرق القانونية لمساعدة الأطباءفي هذا المجال".وأشاد رضا "بالنائب ودوره المميز في رئاسة النيابية، خصوصا في التشريعات التي تخدم القطاع الصحي".