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لبنان

رضا زار عبد الله شارحا برنامجه الانتخابي لمركز نقيب الأطباء

Lebanon 24
13-05-2025 | 01:05
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زار رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني والأمين العام للرابطة الطبية الاوروبية الشرق الاوسطية الدولية وعضو مجلس نقابة الأطباء والمرشح لمركز نقيب الأطباء البرفسور رائف رضا، رئيس  لجنة الصحة  النيابية النائب بلال عبد الله، في المجلس النيابي، يرافقه المرشح لعضوية مجلس النقابة  الدكتور سمير الحلبي والدكتور حسين ناصرالدين.
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وشرح رضا للنائب عبدالله، بحسب بيان، "برنامجه الانتخابي الاصلاحي لنقابة الأطباء، كرفع المعاش التقاعدي للأطباء، وموضوع التأمين الصحي للأطباء وعائلاتهم، وابعاد النقابة عن التجاذبات السياسية وغيرها من المواضيع التي تهم الأطباء. كما تم البحث في "أمور نقابية تخدم الأطباء  ومنها موضوع الضمان الصحي والطرق القانونية  لمساعدة الأطباءفي هذا المجال".

وأشاد رضا "بالنائب عبد الله ودوره المميز في رئاسة لجنة الصحة النيابية، خصوصا  في التشريعات التي تخدم القطاع الصحي".
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