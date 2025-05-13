هكذا ستتوزع خارطة الإتحادات البلدية بعد الانتخابات

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قال مصدر حزبي معني بالعمل على إنجاز إنتخابات الإتحادات البلدية الى أنه أبلغ قيادته بأن "إتحاد بلديات المتن" سيذهب الى الحلفاء، أما في فسيكون مع أحد رؤساء البلديات المحازبين، وفي وكسروان سيكون مع شخصيات مستقلة حليفة وقريبة من "الخط السيادي" وكذلك في . أما في بشري فمن الطبيعي أن يبقى الإتحاد على ما هو عليه حالياً، وفي قضاء فقد إستطاع " " أن يحافظ عليه، إلا إذا غيّر عدد من رؤساء البلديات المستقلين اراءهم.وافاد مصدر مطلع على الواقع الانتخابي في زغرتا الى ان " تيار المردة" حقق فوزا كبيرا فيما لم يتمكن رئيس " " النائب من الفوز بالتحالف مع والنائب السابق والكتائب إلّا بخمس بلديات من أصل 25 بلدية من بلديات زغرتا الـ32 التي ربح منها من خارج الاتحاد بلدية واحدة هي كفرحورا التي تنتخب مجلس بلدي لأول مرة".اضاف المصدر"أنّ المقبل سيحظى على 17 صوت من أصل 25، ما يعني أنّ بسام هيكل هو حتماً رئيس الاتحاد المقبل".