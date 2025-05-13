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لبنان

هكذا ستتوزع خارطة الإتحادات البلدية بعد الانتخابات

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-05-2025 | 01:15
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قال مصدر حزبي معني بالعمل على إنجاز إنتخابات الإتحادات البلدية الى أنه أبلغ قيادته بأن "إتحاد بلديات المتن" سيذهب الى الحلفاء، أما في البترون فسيكون مع أحد رؤساء البلديات المحازبين، وفي جبيل وكسروان سيكون مع شخصيات مستقلة حليفة وقريبة من "الخط السيادي" وكذلك في الكورة . أما في بشري فمن الطبيعي أن يبقى الإتحاد على ما هو عليه حالياً، وفي قضاء زغرتا فقد إستطاع "تيار المردة" أن يحافظ عليه، إلا إذا غيّر  عدد من رؤساء البلديات المستقلين اراءهم.
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وافاد مصدر مطلع على الواقع الانتخابي في زغرتا الى ان  " تيار المردة" حقق فوزا كبيرا فيما لم يتمكن رئيس "حركة الاستقلال" النائب ميشال معوض من الفوز بالتحالف مع القوات اللبنانية والنائب السابق جواد بولس والكتائب إلّا بخمس بلديات من أصل 25 بلدية من بلديات زغرتا الـ32 التي ربح منها من خارج الاتحاد بلدية واحدة هي كفرحورا التي تنتخب مجلس بلدي لأول مرة".
اضاف المصدر"أنّ رئيس الاتحاد المقبل سيحظى على 17 صوت من أصل 25، ما يعني أنّ بسام هيكل هو حتماً رئيس الاتحاد المقبل".
 
المصدر: لبنان 24
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