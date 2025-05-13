هكذا ستصبح السحوبات المالية من المصارف

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قال مصدر معني إن في صدد التحضير لرفع قيمة السحوبات المالية الشهرية للمواطنين إبتداءً من شهر ، بحيث سترفع بموجب التعميم 158 من 500 دولار شهرياً الى 800 أو 1000 دولار، ، وبموجب التعميم 166 من 250 الى 400 دولار .وقال المصدر "ان المصرف المركزي يقوم بالحسابات والإجراءات اللازمة، ولدى الحاكم قناعة كبيرة بأن عودة الثقة تبدأ "من هنا".