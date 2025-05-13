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لبنان

هكذا ستصبح السحوبات المالية من المصارف

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-05-2025 | 01:30
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قال مصدر معني إن مصرف لبنان في صدد التحضير لرفع قيمة السحوبات المالية الشهرية للمواطنين إبتداءً من شهر تموز، بحيث  سترفع بموجب التعميم 158 من 500 دولار شهرياً الى 800 أو 1000 دولار، ، وبموجب التعميم 166 من 250 الى 400 دولار .
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وقال المصدر "ان المصرف المركزي يقوم بالحسابات والإجراءات اللازمة، ولدى الحاكم كريم سعيد قناعة كبيرة بأن عودة الثقة تبدأ "من هنا".
 
المصدر: لبنان 24
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