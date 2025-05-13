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لبنان

في زحلة.. اللائحة الثالثة في خطر

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
13-05-2025 | 01:45
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بعد الحديث عن تحالف كان يتم الاعداد له في مدينة زحلة بين كل من "التيار الوطني الحر" والسيدة ميريام سكاف، أشارت المعلومات الى ان هذا التحالف لم يبصر النور بعد خلاف وقع في اللحظة الاخيرة بين الفريقين ادى الى فرط عقده. وتتجه سكاف في الساعات المقبلة الى الاعلان عن دعمها للائحة التي يرأسها رئيس البلدية الحالي أسعد زغيب.
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في المقابل، لا تزال الاتصالات مستمرة بين المسؤولين في "التيار الوطني الحر" في زحلة ونائب المنطقة سليم عون للبحث في امكانية خوض الانتخابات بلائحة غير مكتملة، حتى الساعة، على ان يصدر القرار النهائي مساء اليوم او غداً على ابعد تقدير، واذا لم يتم الاعلام عن اي لائحة فان "التيار" سيعود الى قاعدة عدم المشاركة او دعم اي جهة في الانتخابات البلدية في زحلة مع ترك الحرية لمناصريه للتصويت لأي من اللائحتين المتنافستين. 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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