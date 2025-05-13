في زحلة.. اللائحة الثالثة في خطر

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بعد الحديث عن تحالف كان يتم الاعداد له في بين كل من " " والسيدة ، أشارت المعلومات الى ان هذا التحالف لم يبصر النور بعد خلاف وقع في اللحظة الاخيرة بين الفريقين ادى الى فرط عقده. وتتجه في الساعات المقبلة الى الاعلان عن دعمها للائحة التي يرأسها رئيس البلدية الحالي .في المقابل، لا تزال الاتصالات مستمرة بين المسؤولين في " الحر" في ونائب المنطقة للبحث في امكانية خوض الانتخابات بلائحة غير مكتملة، حتى الساعة، على ان يصدر القرار النهائي مساء اليوم او غداً على ابعد تقدير، واذا لم يتم الاعلام عن اي لائحة فان " " سيعود الى قاعدة عدم المشاركة او دعم اي جهة في في زحلة مع ترك الحرية لمناصريه للتصويت لأي من اللائحتين المتنافستين.