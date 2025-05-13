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أظهرت مراجعة ميدانية وانتخابية لنتائج الإستحقاق البلدي والاختياري في ، الأسبوع الماضي، أنَّ الانتماءات السياسية للمرشحين، قد أثرت بشكلٍ كبير على خيارات الناس تجاهم.وتبيّن أنَّ مرشحين معروفين بتأييدهم السابق لـ"محور "، قد شُطبوا من اللوائح، سواء على صعيد "المخترة" أو البلدية، وهو ما تمّ العمل عليه في أوساط سياسية وشعبية أيضاً.خبير في الماكينات قال لـ" " إنَّ مسألة الإنتماءات السياسية لعبت دوراً بارزاً في اختيار الناس للممثليين البلديين والاختياريين، موضحاً أن التحالفات بين الأطراف السياسية لم تساهم في تغيير توجهات الناس تجاه بعض المرشحين، ما أسفر عن تضررهم انتخابياً.