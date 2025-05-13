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لبنان

إنتخابياً.. هذا ما حلّ بـ"مؤيدي حزب الله"!

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
13-05-2025 | 03:15
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أظهرت مراجعة ميدانية وانتخابية لنتائج الإستحقاق البلدي والاختياري في جبل لبنان، الأسبوع الماضي، أنَّ الانتماءات السياسية للمرشحين، قد أثرت بشكلٍ كبير على خيارات الناس تجاهم.
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وتبيّن أنَّ مرشحين معروفين بتأييدهم السابق لـ"محور المقاومة"، قد شُطبوا من اللوائح، سواء على صعيد "المخترة" أو البلدية، وهو ما تمّ العمل عليه في أوساط سياسية وشعبية أيضاً.
خبير في الماكينات الانتخابية قال لـ"لبنان24" إنَّ مسألة الإنتماءات السياسية لعبت دوراً بارزاً في اختيار الناس للممثليين البلديين والاختياريين، موضحاً أن التحالفات بين الأطراف السياسية لم تساهم في تغيير توجهات الناس تجاه بعض المرشحين، ما أسفر عن تضررهم انتخابياً.
المصدر: لبنان 24
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