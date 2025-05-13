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لبنان

959 مرشحًا للانتخابات البلدية والاختيارية في البقاع الغربي.. وفوز 6 بلديات بالتزكية

Lebanon 24
13-05-2025 | 02:00
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يبلغ عدد ناخبي قضاء البقاع الغربي ١٠٦.٠١٠ ناخبا بين إناثٍ وذكور، وبلغ عدد المرشحين الى الانتخابات البلدية والاختيارية ٩٥٩ مرشحاً، منهم ٧٢٥ للبلدية و١٧٤ للاختيارية و٦٠ هيئة اختيارية، موزعين على ٣١ بلدية و٣٦ بلدة للمخترة. أما عدد أقلام الاقتراع فبلغت ٣٤٤ قلماً مناصفةً بين إناثٍ وذكور. 
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فاز في البقاع الغربي بالتزكية ٦ بلديات هي: الخيارة، السلطان يعقوب الموحدة، المنصورة، بعلول، زلايا وقليا.

أما  البلدات التي فاز فيها المخاتير بالتزكية فهي: بعلول، تل الذنوب، باب مارع، زلايا، قليا، ميدون، لوسيا ومشغرة التحتا.

أما الفائزين بالتزكية لعضوية الهيئة الإختيارية فهم: السلطان يعقوب التحتا، المنصورة، جب جنين، كفريا وعين زبدة.
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