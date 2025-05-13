959 مرشحًا للانتخابات البلدية والاختيارية في البقاع الغربي.. وفوز 6 بلديات بالتزكية

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يبلغ عدد ناخبي ١٠٦.٠١٠ ناخبا بين إناثٍ وذكور، وبلغ عدد المرشحين الى والاختيارية ٩٥٩ مرشحاً، منهم ٧٢٥ للبلدية و١٧٤ للاختيارية و٦٠ هيئة اختيارية، موزعين على ٣١ بلدية و٣٦ بلدة للمخترة. أما عدد أقلام الاقتراع فبلغت ٣٤٤ قلماً مناصفةً بين إناثٍ وذكور.فاز في بالتزكية ٦ بلديات هي: الخيارة، الموحدة، ، ، زلايا وقليا.أما البلدات التي فاز فيها المخاتير بالتزكية فهي: بعلول، تل الذنوب، باب مارع، زلايا، قليا، ميدون، لوسيا ومشغرة التحتا.أما الفائزين بالتزكية لعضوية الهيئة الإختيارية فهم: السلطان يعقوب التحتا، المنصورة، جب جنين، وعين زبدة.