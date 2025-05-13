ارتفاع في البنزين وتراجع في سعر المازوت والغاز.. اليكم الجدول الجديد للمحروقات

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ارتفع اليوم، سعر صفيحتي البنزين 95 و98 أوكتان ألفي ليرة فيما تراجع سعر المازوت 4 الاف ليرة والغاز 11 ألف ليرة، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.356.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.396.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.210.000 ليرة لبنانية: 927.000 ليرة لبنانية