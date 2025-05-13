بعد ليل متوتر احتجاجا على تأخر صدور نتائج الانتخابات.. عودة الهدوء إلى طرابلس

Advertisement

عاد الهدوء تدريجيا إلى مدينة ، بعد ليل متوتر شهد تصعيدا لافتا في الأوضاع الأمنية، حيث سُمع إطلاق نار متفرق في عدد من أحياء المدينة، بالتزامن مع تزايد أعداد المحتجين أمام قصر العدل وسرايا طرابلس، احتجاجا على تأخر صدور نتائج ، وتوقف عمل لجان القيد الابتدائية والعليا المعنية بفرز الأصوات.وقد أدت التحركات الشعبية إلى إقفال عدد من الطرق، منتصف ليل امس أبرزها مسارب والشوارع المحيطة بها، ما تسبب بحال من الشلل الموقت في حركة السير، وعلى الفور، تدخل وقوى الأمن الداخلي، واستقدمت تعزيزات كبيرة إلى المدينة بهدف ملاحقة مطلقي النار، وإعادة فرض الأمن ومنع أي انفلات قد يهدد السلامة العامة، ما استدعى وصول وزيري الداخلية والبلدية والعدل الى قصر العدل على عجل لمواكبة عملية الفرز والاطلاع على المعوقات التي تعترض تأخيرها والعمل على تذليلها.ومع ساعات الصباح الأولى، عادت الحياة إلى طبيعتها، إذ فتحت المحال التجارية أبوابها كالمعتاد، كما استأنفت المؤسسات الرسمية والخاصة عملها، بما في ذلك المدارس والجامعة، وسط حركة سير طبيعية تشهدها شوارع المدينة في هذه الاثناء.