وزير الزراعة شارك في اجتماع باري للدول المانحة والتقى مسؤولين ونظراء: لبنان يواجه تحديات كبيرة

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شارك الدكتور هاني، في الاجتماع الدولي للجهات المانحة ووزراء الزراعة في إقليم الشرق الأدنى وشمال ، المنعقد في مركز CIHEAM Bari في مدينة باري يومي 12 و13 أيار 2025، بعنوان: "تعبئة الدعم لإدارة الآفات والأمراض النباتية العابرة للحدود في إقليم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا"، وذلك بدعوة من منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) والمركز الدولي للدراسات الزراعية المتوسطية المتقدمة - باري (CIHEAM Bari).رافق الوزير هاني ممثلة ونائبة رئيس منظمة CIHEAM المستشارة وفاء الضيقة حمزة ورئيسة مصلحة وقاية النبات في الوزارة المهندسة سيلفانا جرجس .وفي كلمته أمام المؤتمر، شدد الوزير هاني على أهمية "التعاون الإقليمي والعمل الجماعي لمواجهة التهديدات المتزايدة الناتجة عن الآفات والأمراض النباتية، في ظل التغيرات المناخية، والأزمات الاقتصادية، وتداعيات الحرب الأخيرة التي ألقت بظلالها الثقيلة على القطاع الزراعي في لبنان".وأشاد "بالاستراتيجية الإقليمية المشتركة التي أعدّتها منظمة الفاو وCIHEAM لإدارة هذه التحديات"، معتبرًا أن "مواءمة هذه الاستراتيجية مع الخطط الوطنية الزراعية تشكّل ركيزة أساسية لضمان نجاح التنفيذ". وعرض "الخطوات التي اعتمدها لبنان في هذا الإطار، والتي شملت تعزيز الإجراءات الصحية النباتية، وتطوير آليات التشخيص المبكر، وتشديد الرقابة الحدودية، بالإضافة إلى التركيز على مكافحة آفات محددة مثل Xylella fastidiosa، وذبابة الفاكهة، ودودة الحشد الخريفية".وأشار إلى أن "لبنان يواجه تحديات كبيرة في هذا المجال، أبرزها ضعف الإمكانات المؤسسية، والحاجة الملحّة إلى تحديث المعدات الفنية، ومحدودية التمويل، ما يستدعي توفير دعم دولي متكامل يركّز على المجتمعات الزراعية الصغيرة والهشة".وعلى هامش المؤتمر، عقد الوزير هاني اجتماعاً ثنائياً مع لمنظمة الأغذية والزراعة الدكتور كو دونغيو، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون الاستراتيجي بين "الفاو" ولبنان، لا سيما في مجالات دعم صمود المجتمعات الريفية، وتعزيز نظم الرقابة على صحة النبات، وتحسين سبل العيش، والتعافي المبكر في من الحرب". وأكد في ختام اللقاء، "انفتاح لبنان لتوسيع مجالات التعاون مع المنظمة"، مشددًا على "أهمية استمرار الدعم الفني والاستثماري للقطاع الزراعي والغذائي".كما التقى الوزير هاني المدير العام لمعهد CIHEAM Bari الدكتور ماوريزيو رايللي، حيث تناول اللقاء بحث برامج التعاون القائمة والمستقبلية بين لبنان والمركز، خصوصًا في مجالات التعليم العالي، وبناء القدرات الفنية، والبحوث التطبيقية في الزراعة والغذاء، بالإضافة إلى مشاريع تنموية مثل إنتاج البذور وتعزيز ذات المؤشر الجغرافي.وعلى صعيد اللقاءات الثنائية، عقد وزير الزراعة سلسلة اجتماعات مع عدد من الوزراء العرب، أبرزها لقاء مع وزير الزراعة المصري علاء فاروق، وكان عرض لسبل تطوير التعاون الزراعي ، بخاصة في ما يتعلق بالتبادل التجاري للمحاصيل الزراعية. وتم الاتفاق على الإسراع في عقد الزراعية المشتركة بهدف تسهيل التواصل وتبادل الخبرات.وفي لقاء ثنائي آخر، اجتمع الوزير هاني مع وزير الزراعة في الدكتور أمجد بدر، وتمت مناقشة قضايا تتعلق بكلفة نقل المنتجات الزراعية العابرة (ترانزيت) عبر الأراضي السورية إلى . وتم الاتفاق على "ضرورة إعادة تفعيل عمل اللجان المشتركة في أقرب وقت، بما يسهم في تعزيز التبادل التجاري الزراعي والتعاون التقني بين الجانبين".