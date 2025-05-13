24
o
بيروت
26
o
طرابلس
24
o
صور
25
o
جبيل
23
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
15
o
بشري
22
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
هاشم: ما يتعرض له لبنان وفلسطين يؤكد الطبيعة الهمجية للعدو الاسرائيلي
Lebanon 24
13-05-2025
|
02:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور
قاسم هاشم
في مداخلة خلال اجتماع
اللجنة السياسية
ولجنة
فلسطين
لمؤتمر اتحاد مجالس البرلمانات الاسلامية المنعقد في جاكارتا، ان "ما تتعرض له غزة وكل فلسطين ووطني
لبنان
، يؤكد الطبيعة الهمجية للعدو الاسرائيلي، الذي يكشف النوايا العدوانية التوسعية لكيان قام على اغتصاب واحتلال ارضنا العربية من فلسطين الى لبنان وسوريا، ويحاول تكريس نهج الهيمنة والسيطرة، مستندا الى دعم اميركي واوروبي وغض طرف عربي واسلامي، ان لم نقل اكثر من ذلك، وهذا ما يستدعي من العالمين العربي والاسلامي واحرار العالم الى التنبه من خطر ما يمارسه
الكيان الصهيوني
".
Advertisement
وقال: "اذا كنا نلتقي اليوم، كبرلمانيين للبحث في قضايا اوطاننا ومعاناة شعوبنا، فمن حقنا ان نسأل باسم من نمثل ماذا قدمت المؤتمرات والاجتماعات للشعوب التي عانت الظلم والعدوان والفقر والعوز الا بعض من كلام، ألم يحن الوقت لاتخاذ خطوات وقرارات تنفيذية لمواجهة الاخطار التي قد لا تقف عند حدود ما يصيب فلسطين ولبنان لان المشاريع التخريبية ستصل الى كل الاقطار والاوطان، لان الكيان الصهيونى يضع كل بلداننا على منظار تصويبه، فالى متى الانتظار لننتقل الى مرحلة حماية الامة من المخططات التخريبية؟"
مواضيع ذات صلة
دعموش: ما يتعرض له لبنان من احتلال واعتداءات هدفه الضغط لاستدراجه نحو التطبيع
Lebanon 24
دعموش: ما يتعرض له لبنان من احتلال واعتداءات هدفه الضغط لاستدراجه نحو التطبيع
13/05/2025 12:27:34
13/05/2025 12:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: ما يجري هو استكمال لعدوان مستمر رغم التفاهمات والقرارات الدولية
Lebanon 24
هاشم: ما يجري هو استكمال لعدوان مستمر رغم التفاهمات والقرارات الدولية
13/05/2025 12:27:34
13/05/2025 12:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الحوثي: العدو الإسرائيلي يطمع بالسيطرة التامة على لبنان وأن يكون خاضعاً له
Lebanon 24
الحوثي: العدو الإسرائيلي يطمع بالسيطرة التامة على لبنان وأن يكون خاضعاً له
13/05/2025 12:27:34
13/05/2025 12:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
هاشم: استمرار الممارسات الاسرائيلية ضد لبنان تتحمل مسؤوليته أميركا ولجنة المراقبة
Lebanon 24
هاشم: استمرار الممارسات الاسرائيلية ضد لبنان تتحمل مسؤوليته أميركا ولجنة المراقبة
13/05/2025 12:27:34
13/05/2025 12:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
استعدوا: بعد الطقس المتقلّب.. موجة حرّ مصرية تضرب لبنان في هذا الموعد!
Lebanon 24
استعدوا: بعد الطقس المتقلّب.. موجة حرّ مصرية تضرب لبنان في هذا الموعد!
05:06 | 2025-05-13
13/05/2025 05:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
المسار نفسه في الشمال.. تراجع "التيار"
Lebanon 24
المسار نفسه في الشمال.. تراجع "التيار"
05:00 | 2025-05-13
13/05/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جنبلاط: نقدر عاليا الجهود التي يبذلها ولي العهد السعودي
Lebanon 24
جنبلاط: نقدر عاليا الجهود التي يبذلها ولي العهد السعودي
04:54 | 2025-05-13
13/05/2025 04:54:23
Lebanon 24
Lebanon 24
مارتينوس زار مها الخوري أسعد شاكرا دعمها ورعايتها للائحة "قرطبا بتستاهل"
Lebanon 24
مارتينوس زار مها الخوري أسعد شاكرا دعمها ورعايتها للائحة "قرطبا بتستاهل"
04:44 | 2025-05-13
13/05/2025 04:44:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات
Lebanon 24
الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات
04:32 | 2025-05-13
13/05/2025 04:32:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا ستصبح السحوبات المالية من المصارف
Lebanon 24
هكذا ستصبح السحوبات المالية من المصارف
01:30 | 2025-05-13
13/05/2025 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة حامل بطفلها الأوّل... هكذا كشفت عن جنسه بالفيديو
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة حامل بطفلها الأوّل... هكذا كشفت عن جنسه بالفيديو
08:00 | 2025-05-12
12/05/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
انخفاض كبير في درجات الحرارة ومنخفض جوي سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الاب خنيصر
Lebanon 24
انخفاض كبير في درجات الحرارة ومنخفض جوي سيضرب لبنان.. هذا ما كشفه الاب خنيصر
09:42 | 2025-05-12
12/05/2025 09:42:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"لم تعد قادرة على تحمّله".. هل انفصل ميسي عن زوجته أنتونيلا بسبب "الخيانة"؟
Lebanon 24
"لم تعد قادرة على تحمّله".. هل انفصل ميسي عن زوجته أنتونيلا بسبب "الخيانة"؟
16:00 | 2025-05-12
12/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الرغم من انفصاله عن ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل كميل ابي خليل مع عاصي الحلاني (فيديو)
Lebanon 24
على الرغم من انفصاله عن ماريتا.. شاهدوا ماذا فعل كميل ابي خليل مع عاصي الحلاني (فيديو)
02:26 | 2025-05-13
13/05/2025 02:26:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:06 | 2025-05-13
استعدوا: بعد الطقس المتقلّب.. موجة حرّ مصرية تضرب لبنان في هذا الموعد!
05:00 | 2025-05-13
المسار نفسه في الشمال.. تراجع "التيار"
04:54 | 2025-05-13
جنبلاط: نقدر عاليا الجهود التي يبذلها ولي العهد السعودي
04:44 | 2025-05-13
مارتينوس زار مها الخوري أسعد شاكرا دعمها ورعايتها للائحة "قرطبا بتستاهل"
04:32 | 2025-05-13
الحاج بحث وسفيرة السويد في سبل تطوير التّعاون في قطاع الاتّصالات
04:30 | 2025-05-13
شحادة اطلع الرئيس عون على خطة وزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا والمشاريع التي تعمل عليها
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
13/05/2025 12:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
13/05/2025 12:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
13/05/2025 12:27:34
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24