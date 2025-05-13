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لبنان

في زحلة.. هكذا خسر حياته أثناء عمله

Lebanon 24
13-05-2025 | 02:50
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قضى العامل (ر.ا - سوري) في ورشة عمل بالقرب من مستشفى خوري في زحلة، جراء سقوط حاضور الجرافة عليه.
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