في قضاء بعلبك.. فوز 16 بلدية و62 مختارا بالتزكية

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فازت 16 بلدية بالتزكية في قضاء ، من أصل 76 مجلس بلدي، وبذلك تبقى 60 بلدية ضمن دائرة المنافسة في الانتخابات التي ستجري المقبل.البلديات الفائزة هي: فلاوى، ، حورتعلا، اللبوة، مزرعة التوت، جبعا، طليا، زبود، التوفيقية، ، ، قرحا، قليلة- الحرفوش، جبولة واليمونة.كما فاز 62 مختارا من أصل 293، علما بأن مختاري حي البرانية في من بين الفائزين.