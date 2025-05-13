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لبنان

في قضاء بعلبك.. فوز 16 بلدية و62 مختارا بالتزكية

Lebanon 24
13-05-2025 | 02:56
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فازت 16 بلدية بالتزكية في قضاء بعلبك، من أصل 76 مجلس بلدي، وبذلك تبقى 60 بلدية ضمن دائرة المنافسة في الانتخابات التي ستجري يوم الأحد المقبل.
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البلديات الفائزة هي: فلاوى، بوداي، حورتعلا، اللبوة، مزرعة التوت، جبعا، طليا، زبود، التوفيقية، حلبتا، الأنصار، قرحا، قليلة- الحرفوش، جبولة واليمونة.

كما فاز 62 مختارا من أصل 293، علما بأن مختاري حي البرانية في مدينة بعلبك من بين الفائزين.
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