"الريجي" تشارك للمرة الأولى في "صنع في لبنان"

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أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك " " في بيان، مشاركتها الأولى في معرض Made in الذي يُقام من 15 إلى 19 أيار الحالي.وأكد البيان، أن "هذه الخطوة تأتي في إطار سعيها إلى تسليط الضوء على واحدة من أبرز التجارب الناجحة في القطاع ، كنموذجٍ يحتذى في الفاعلية والجودة، في مرحلةٍ يتطلع فيها اللبنانيون إلى إدارة عامة ترتقي إلى مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم".وأوضح أن "هذه المشاركة تتزامن مع الذكرى التسعين لتأسيسها، وتشكل مناسبة لتعريف الزوار بدورها المحوري في ، سواء في القطاع الصناعي أو الزراعي"، مذكّرة بأنها "تُعد من أبرز المساهمين في دعم الخزينة العامة، إذ احتلت المرتبة الرابعة كمصدر للإيرادات، محوّلةً ما يقارب 366 مليون دولار إلى خزينة الدولة في عام 2024 فقط".وسيحظى زوار جناح "الريجي" بفرصة لخوض تجربة ميدانية افتراضية باستخدام تقنية (VR)، تتيح لهم جولة داخل مصنع ، والتعرّف من كثب إلى أحدث تقنيات التصنيع والمستوى المتقدّم الذي بلغته .ولفت الى أن "الريجي تطلّ في المعرض بهويتها البصرية الجديدة التي تعكس طابعها العصري، وتُبرز مسيرتها في التحديث الصناعي وتبنيها أحدث أنظمة الإدارة والعمل، ما جعلها تنال شهادات جودة مرموقة من أبرز المؤسسات الدولية، تأكيداً لالتزامها أعلى المعايير العالمية".ودعا الجميع الى زيارة جناح "الريجيH22 في المعرض الذي يُقام في فوروم دو من الرابعة بعد الظهر حتى العاشرة مساءً، والتعرّف إلى واحدة من المؤسسات العامة الرائدة التي تشكّل ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني ومثالاً يحتذى في تطوير القطاع العام اللبناني".