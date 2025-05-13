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لبنان

نورا جنبلاط أطلعت الرئيس عون على برنامج مهرجانات بيت الدين

Lebanon 24
13-05-2025 | 03:21
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أطلعت رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين نورا جنبلاط، رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون على برنامج المهرجانات لهذا الصيف، التي تبدأ في ٣ تموز وتمتد لشهر، وتتخللها سهرات غنائية وموسيقية لفنانين لبنانيين، وعرب، وأجانب، بالإضافة إلى معارض فنية.
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رئيسة لجنة مهرجانات بيت الدين السيدة نورا جنبلاط أطلعت الرئيس عون على برنامج المهرجانات لهذا الصيف التي تبدأ في ٣ تموز وتمتد لشهر وتتخللها سهرات غنائية وموسيقية لفنانين لبنانيين وعرب وأجانب إضافة إلى معارض فنية
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