نورا جنبلاط أطلعت الرئيس عون على برنامج مهرجانات بيت الدين

أطلعت رئيسة لجنة مهرجانات ، رئيس الجمهورية على برنامج المهرجانات لهذا الصيف، التي تبدأ في ٣ وتمتد لشهر، وتتخللها سهرات غنائية وموسيقية لفنانين لبنانيين، وعرب، وأجانب، بالإضافة إلى معارض فنية.

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