بيان من "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا"

أفادت " للمفقودين والمخفيين قسرًا"، في بيان أنه "بعد ورود معلومات إليها تفيد بالعثور على رفات بشرية في جرود وتواصلها مع الجهات القضائية والأمنية المعنية، توجه وفد منها يوم السبت الفائت، إلى الموقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة في حضور فريق من الأدلة الجنائية وطبيب شرعي. تمت معاينة الموقع، والاستماع إلى الشهود، والاجتماع بالقوى الأمنية، والتواصل مع الاستئنافية في ، التي أصدرت إشارة بحفظ الموقع المذكور وختمه بالشمع الأحمر وتأمين حمايته من القوى الأمنية، وذلك بناءً على طلب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا".

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وأكدت الهيئة أنها "ستتابع الموضوع وتتخذ الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها وفقاً لأحكام القانون ١٠٥/٢٠١٨ ".