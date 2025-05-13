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لبنان

بيان من "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا"

Lebanon 24
13-05-2025 | 03:28
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أفادت "الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا"، في بيان أنه "بعد ورود معلومات إليها تفيد بالعثور على رفات بشرية في جرود عرسال وتواصلها مع الجهات القضائية والأمنية المعنية، توجه وفد منها  يوم السبت الفائت، إلى الموقع بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقضائية المختصة في حضور فريق من الأدلة الجنائية وطبيب شرعي. تمت معاينة الموقع، والاستماع إلى الشهود، والاجتماع بالقوى الأمنية، والتواصل مع النيابة العامة الاستئنافية في البقاع، التي أصدرت إشارة بحفظ الموقع المذكور وختمه بالشمع الأحمر وتأمين حمايته من  القوى الأمنية، وذلك بناءً على طلب الهيئة الوطنية للمفقودين والمخفيين قسرًا".
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وأكدت الهيئة أنها "ستتابع الموضوع وتتخذ الإجراءات التي تدخل ضمن صلاحياتها وفقاً لأحكام القانون ١٠٥/٢٠١٨ ".
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