في قضاء زحلة.. إليكم أسماء الفائزين بالتزكية في الانتخابات الاختيارية

فاز في الانتخابات الاختيارية في قضاء بالتزكية كل من: دير : منير جميل السكاف، خضر بك - عنجر- بدروس: نظار اندونيان، خضر بك -عنجر-واسكن نوبار قلوشيان، يوغون اولوك- عنجر: هاروتيون بدروس لاكيسيان، شهابية الفاعور: سهى حكمت الجمعة، وادي العرايش: فوزي حبشي، ماسا: محمد ناصر، بتياس عنجر: موسيس وانس تشابريان، الوقف- عنجر: سروب يسايي سقايان، تل الاخضر: قزعون، شهابية الفاعور: بسام محمد الشهاب، الراسية التحتا: سليم حوكو، النبي : محمد خليل، زحلة حي السيدة: جورج سليم حمزو، زحلة الميدان : سمير مخايل ، زحلة الراسية الفوقا: يوسف القاصوف، شتوره: فادي كريم ، حاجي حبيلي- عنجر: هوفيك هاكوب كوداشيان، مكسه: عقل عادل سعيد، قوسايا: طانيوس عبدو، المعلقة : علي ابو احمد، الفرزل التحتا: جورج عزيز دعيبس وجورج فايز حنا.

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