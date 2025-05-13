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لبنان

في قضاء زحلة.. إليكم أسماء الفائزين بالتزكية في الانتخابات الاختيارية

Lebanon 24
13-05-2025 | 03:30
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فاز في الانتخابات الاختيارية في قضاء زحلة بالتزكية كل من:  دير الغزال: منير جميل السكاف، خضر بك - عنجر- بدروس: نظار اندونيان، خضر بك -عنجر-واسكن نوبار قلوشيان، يوغون اولوك- عنجر: هاروتيون بدروس لاكيسيان، شهابية الفاعور: سهى حكمت الجمعة، وادي العرايش: جورج فوزي حبشي، ماسا: قاسم محمد ناصر، بتياس عنجر: موسيس وانس تشابريان، الوقف- عنجر: سروب يسايي سقايان، تل الاخضر: نجيب عبد اللطيف قزعون، شهابية الفاعور: بسام محمد الشهاب، الراسية التحتا: سليم جوزيف حوكو، النبي ايلا: محمد فواز خليل، زحلة حي السيدة: جورج سليم حمزو، زحلة الميدان الغربي: سمير مخايل سعادة، زحلة الراسية الفوقا: وهبة يوسف القاصوف، شتوره: فادي كريم صوما، حاجي حبيلي- عنجر: هوفيك هاكوب كوداشيان، مكسه: عقل عادل سعيد، قوسايا: طانيوس ناصيف عبدو، المعلقة الشمالي: حمود علي ابو احمد، الفرزل التحتا: جورج عزيز دعيبس وجورج فايز حنا. 
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