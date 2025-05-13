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لبنان

على أثر نتائج الانتخابات البلدية.. أضرار جسيمة على شبكات الكهرباء في محافظة عكار

Lebanon 24
13-05-2025 | 03:50
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عطفاً على بيانات مؤسسة كهرباء لبنان السابقة المتعلقة بتكرار حوادث اطلاق الأعيرة النارية على نواقل خطوط النقل الهوائية/توتر عالي في العديد من المناطق وخاصة في محافظة عكار،
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 وعلى أثر إعلان نتائج الانتخابات البلدية مساء الاحد تاريخ 11/5/2025، وتحديدا في بلدات حلبا، الحسنية، بيت حد٘ارة، ومنطقة جسرعرقه في محافظة عكار، قام مجهولون باطلاق أعيرة نارية بكثافة بإتجاه نواقل خطوط التوتر العالي في المناطق الواردة أعلاه، احتفالا بنتائج الانتخابات، مما تسبب بسقوط خطوط حماية وتضرر الكثير من النواقل على مسافات طويله، الأمر الذي عرض سلامة الاستثمار والسلامة العامة للخطر الشديد وأدى الى أضرار جسيمة على شبكات النقل وتحديدا خطوط النقل الرئيسية التي تزود كامل محافظة عكار بالتيار الكهربائي، وهي؛
ديرنبوح - بعلبك 220 ك.ف 
ديرنبوح - القبيات – بيت ملات 66 ك.ف
ديرنبوح - سمريان 220 ك.ف
 
إن مؤسسة كهرباء لبنان، تعاود مناشدة المواطنين التوقف عن إطلاق الاعيرة النارية على خطوط التوتر العالي، والتي باتت تتكرر في الآونة الاخيرة لما قد يرتبه ذلك من حرمان محافظة عكار من التزود بالتيار الكهربائي بسبب تضرر الخطوط، والتسبب بأخطار على السلامة العامة.

 كما تطلب مؤسسة كهرباء لبنان من القوى الامنية بتوقيف الفاعلين وإحالتهم على القضاء المختص لإنزال العقوبات بحقهم لما يتسببون به من أضرار جسيمة بالإضافة إلى تكاليف مالية إضافية على كاهل مؤسسة كهرباء لبنان هي بغنى عنها وحرمان محافظة عكار ومناطق اخرى من التيار الكهربائي.
 
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