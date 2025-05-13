إنتخاب مروان شحادة رئيسا لبلدية مزبود

تم اليوم في مكتب قائمقام ، ، انتخاب مروان رئيساً للمجلس البلدي في بلدة مزبود، ووليد نائباً للرئيس للفترة الأولى من الولاية، وذلك ضمن اتفاق يقضي بتناوب ، حيث سيتولى يونس هذا المنصب في السنوات الثلاث الأخيرة من ولاية المجلس، بالتفاهم مع الرئيس المنتخب .

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