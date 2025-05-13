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لبنان

منع مرور السير على أوتوستراد صوفر.. ما السبب؟

Lebanon 24
13-05-2025 | 05:40
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
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" باشرت إحدى الشركات المتعهدة تنفيذ أشغال على أوتوستراد صوفرالمديرج، وذلك لغاية الساعة 9,00 من صباح تاريخ 14-5-2025.

ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على أوتوستراد صوفر – المديرج بالاتجاهين، وتحويله الى طريق صوفر الداخلية.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".
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