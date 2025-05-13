منع مرور السير على أوتوستراد صوفر.. ما السبب؟

Advertisement

صـدر عـن لقوى الامن الداخلي ــــ العامة البلاغ التالي:" باشرت إحدى الشركات المتعهدة تنفيذ أشغال على أوتوستراد – ، وذلك لغاية الساعة 9,00 من صباح تاريخ 14-5-2025.ستؤدي هذه الأعمال إلى منع مرور السير على أوتوستراد صوفر – المديرج بالاتجاهين، وتحويله الى الداخلية.يرجى من المواطنين الكرام أخذ ، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الامن الداخلي، وبلافتات السير التوجيهية الموضوعة تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام".