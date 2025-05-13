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لبنان

حريق في أرض لجمع الخردة قرب صور

Lebanon 24
13-05-2025 | 05:39
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إندلاع حريق داخل أرض لجمع الخردة قرب صور.
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وأشارت إلى أنّ لا صحة للأخبار المتداولة عن عمليّة إستهداف.
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