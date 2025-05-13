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لبنان

شهيدٌ... إستهداف دراجة ناريّة في حولا (صور)

Lebanon 24
13-05-2025 | 06:02
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ طائرة مسيّرة إسرائيليّة استهدفت دراجة ناريّة في منطقة بركة الطيري في بلدة حولا.
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وتحدثت المعلومات عن إستشهاد شخص.
 
 
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