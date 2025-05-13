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لبنان

الرئيس عون: ما يشجّع على عودة المستثمرين هو استعادة الثقة بلبنان

Lebanon 24
13-05-2025 | 06:15
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أكد رئيس الجمهورية جوزف عون خلال استقباله وفد مجلس رجال الأعمال اللبناني-السعودي أنه لمس في لقاءاته مع قادة دول الخليج التي زارها حتى الآن، محبتهم للبنانيين وتقديرهم لمساهماتهم في نهضة هذه الدول، والتزامهم بالقوانين والأنظمة، ما يعكس صورة مشرقة عن لبنان واللبنانيين في دول مجلس التعاون الخليجي.
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وأضاف أن "ما يشجّع على عودة المستثمرين، ولا سيّما الخليجيين منهم، هو استعادة الثقة بلبنان، وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، أما الإصلاحات التي أُقِرّت وتلك التي ستُقَرّ، فهي المدخل الطبيعي لعودة هذه الثقة".

كما اعتبر الرئيس عون أمام وفد الاتحاد اللبناني-البرازيلي أن الانتشار اللبناني يُشكّل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وحضور المنتشرين في الخارج ساهم في صمود اللبنانيين في الداخل.
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