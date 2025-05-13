الرئيس عون: ما يشجّع على عودة المستثمرين هو استعادة الثقة بلبنان

Advertisement

أكد رئيس الجمهورية خلال استقباله وفد مجلس رجال الأعمال اللبناني-السعودي أنه لمس في لقاءاته مع قادة التي زارها حتى الآن، محبتهم للبنانيين وتقديرهم لمساهماتهم في نهضة هذه الدول، والتزامهم بالقوانين والأنظمة، ما يعكس صورة مشرقة عن واللبنانيين في .وأضاف أن "ما يشجّع على عودة المستثمرين، ولا سيّما الخليجيين منهم، هو استعادة الثقة بلبنان، وهذا ما نعمل عليه بالتعاون مع مجلس النواب والحكومة، أما الإصلاحات التي أُقِرّت وتلك التي ستُقَرّ، فهي المدخل الطبيعي لعودة هذه الثقة".كما اعتبر أمام وفد الاتحاد اللبناني-البرازيلي أن الانتشار اللبناني يُشكّل رافعة أساسية للاقتصاد الوطني، وحضور المنتشرين في الخارج ساهم في صمود اللبنانيين في الداخل.