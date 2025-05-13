سلام: الحكومة عازمة على مواصلة برنامج الإصلاح

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كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله وفدا من جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية برئاسة رئيس الجمعية الدكتور مازن شربجي، واشار الرئيس سلام إلى أن خطة الاصلاح تبدأ من الوضع المصرفي وإعادة أموال المودعين بطريقة متدرجة ولكن ليس وفق ما كان مطروحاً في السابق أي لمدة عشر سنوات، بل أقل من ذلك. أكد الدكتور نواف سلام عزم الحكومة على مواصلة برنامج الإصلاح وتحقيق الإنجازات المطلوبة لإطلاق عجلة الدولة، مؤكداً أنه لا يمكن للبنان أن يستمر بالوضع الذي كان عليه سابقاً، وهو يحتاج إلى الاصلاح الفعلي والحقيقي.كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله وفدا من جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية برئاسة رئيس الجمعية الدكتور مازن شربجي، واشار الرئيس سلام إلى أن خطة الاصلاح تبدأ من الوضع المصرفي وإعادة أموال المودعين بطريقة متدرجة ولكن ليس وفق ما كان مطروحاً في السابق أي لمدة عشر سنوات، بل أقل من ذلك.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إجراء نفضة شاملة في الإدارة ومكافحة المحسوبيات، وهو ما بدأناه من خلال إقرار آلية التعيينات والالتزام بها، بالإضافة إلى إطلاق مسار تشكيل الهيئات الناظمة والتي تمت عرقلتها على مدى سنوات طويلة.



كما ركز الرئيس سلام على ضرورة اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لضبط الوضع في ومنع التفلت بالإضافة الى وضع خطة سير محكمة تسهم في التخفيف من الازدحام، وتكافح أي نوع من المخالفات.



وأمل رئيس أن يكون الموسم السياحي المقبل ناجحاً، مؤكداً أن هدف هو تعزيز السياحة المستدامة لا أن تبقى موسمية، وهذا ما يتم العمل عليه من خلال ورشة عمل شاملة تقوم بها الوزارات والادارات المختلفة، مع التركيز على تعزيز القطاعات المنتجة الأخرى ولا سيما الزراعة والصناعة، ودعم المبادرات الفردية.



من ناحيته، توجه أعضاء الوفد إلى الرئيس سلام بتقديرهم لما تقوم به الحكومة، مؤكدين دعمهم ووقوفهم خلفها، لا سيما في ظل الانجازات التي حققتها خلال فترة قصيرة من بينها إقرار مشروع قانون استقلالية ، وإقرار آلية التعيينات التي تعزز الشفافية والنزاهة، ورفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وذلك في سبيل الوصول الى إعادة أموال المودعين. كما أشاد أعضاء الوفد بزيارة رئيس الحكومة الى وإشرافه على عملية ضبط الحدود، وزيارته إلى ومتابعة الاجراءات المتخذة لتحسين أوضاعه وتسهيل عملية السفر وتسريعها إلى جانب تعزيز الوضع الأمني وضبطه بالكامل، وتمنى الوفد تحديث المناهج التربوية لتواكب العصر.



الاونروا



وكان الرئيس سلام استقبل رئيس التقييم الاستراتيجي لوكالة لإغاثة وتشغيل لاجئي (الأونروا) إيان مارتن في حضور مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية وجرى استعراض عمل الوكالة في لبنان, اضافة الى اوضاع المخيمات والسبل الآيلة لتحسين اوضاع اللاجئين الفلسطينين اضافة الى دعم استراتيجية لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني.

واطلع المسؤول الأممي الرئيس سلام على نتائج الزيارة التي قام بها الى مخيم عين الحلوة، واطلاعه عن كثب على اوضاع اللاجئين الفلسطينين.





الموفد الفرنسي



كما استقبل الرئيس سلام المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو ،وتم استعراض مسار الإصلاحات الحكومية لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي، وابدى الطرف الفرنسي استعداد بلاده للتعاون في التحضير لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان.



التجمّع العمالي والنقابي المستقل



واستقبل الرئيس سلام وفدا من “شبكة عملي حقوقي ” و”التجمّع العمالي والنقابي المستقل” وسلم الوفد رئيس الحكومة مذكرة مطلبية لإطلاق شراكة وطنية عادلة ومنصفة للعاملين

تقدّمت “شبكة عملي حقّي” و”التجمّع العمالي والنقابي المستقل” ودعت المذكرة إلى إطلاق شراكة وطنية شاملة مع المجتمع المدني لإنصاف العاملات والعمال، وتحديث قانون العمل، وتعزيز الحماية الاجتماعية والحقوق النقابية.



واعتبرت المذكرة تشكيل الحكومة بعد انتخاب الرئيس جوزاف عون فرصة مفصلية لإطلاق مسار إصلاحي يعيد الثقة بالدولة، مقترحة خريطة طريق للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي، ترتكز على ثمانية محاور، أبرزها: إصلاح النظام المالي والمصرفي، تصحيح الأجور، تفعيل التغطية الصحية الشاملة، حماية حقوق الفئات المهمشة، إصلاح القضاء العمالي، وتحرير العمل النقابي من الهيمنة السياسية والطائفية.



كما دعت إلى إصدار المراسيم التطبيقية لقوانين الحماية الاجتماعية، وتوسيع مظلة الضمان الاجتماعي لتشمل العمالة المنزلية والمهاجرين، وإلغاء نظام الكفالة. وطالبت المذكرة بإعادة هيكلة الاتحاد العمالي العام وإجراء انتخابات ديمقراطية بإشراف قضائي.



وختمت بدعوة الحكومة إلى إنشاء منصة تشاركية بين رئاسة مجلس الوزراء والمجتمع المدني والنقابات المستقلة لمتابعة تنفيذ هذه المطالب ومأسسة الشراكة مع القوى المنتجة.

جولة في المطار

وكان سلام كتب على حساباته على : "أجريت جولة تفقدية، في مطار الدولي، برفقة الوزير فايز رسامني، حيث اطّلعت على الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة الطيران وضمان راحة جميع الركاب. وقد ركزت في زيارتي مع العميد فادي كفوري، وسائر المسؤولين على تسهيل إجراءات الدخول والخروج، وكل ما يساهم في تقليص فترات الانتظار، وتحسين عملية السفر".



وأضاف: "كانت مناسبة لشكر كل العاملين في المطار على جهودهم المتواصلة، كما جددت الالتزام بتطوير هذا المرفق الحيوي ليبقى بوابة مشرقة للبنان على العالم".