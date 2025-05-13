سلام: الحكومة عازمة على مواصلة برنامج الإصلاح

أكد رئيس مجلس الوزراء
الدكتور نواف سلام عزم الحكومة على مواصلة برنامج الإصلاح وتحقيق الإنجازات المطلوبة لإطلاق عجلة الدولة، مؤكداً أنه لا يمكن للبنان أن يستمر بالوضع الذي كان عليه سابقاً، وهو يحتاج إلى الاصلاح الفعلي والحقيقي.
كلام الرئيس سلام جاء خلال استقباله وفدا من جمعية متخرجي المقاصد الإسلامية برئاسة رئيس الجمعية الدكتور مازن شربجي، واشار الرئيس سلام إلى أن خطة الاصلاح تبدأ من الوضع المصرفي وإعادة أموال المودعين بطريقة متدرجة ولكن ليس وفق ما كان مطروحاً في السابق أي لمدة عشر سنوات، بل أقل من ذلك.
وشدد رئيس الحكومة على ضرورة إجراء نفضة شاملة في الإدارة ومكافحة المحسوبيات، وهو ما بدأناه من خلال إقرار آلية التعيينات والالتزام بها، بالإضافة إلى إطلاق مسار تشكيل الهيئات الناظمة والتي تمت عرقلتها على مدى سنوات طويلة.
كما ركز الرئيس سلام على ضرورة اتخاذ الاجراءات الأمنية اللازمة لضبط الوضع في بيروت
ومنع التفلت بالإضافة الى وضع خطة سير محكمة تسهم في التخفيف من الازدحام، وتكافح أي نوع من المخالفات.
وأمل رئيس مجلس الوزراء
أن يكون الموسم السياحي المقبل ناجحاً، مؤكداً أن هدف لبنان
هو تعزيز السياحة المستدامة لا أن تبقى موسمية، وهذا ما يتم العمل عليه من خلال ورشة عمل شاملة تقوم بها الوزارات والادارات المختلفة، مع التركيز على تعزيز القطاعات المنتجة الأخرى ولا سيما الزراعة والصناعة، ودعم المبادرات الفردية.
من ناحيته، توجه أعضاء الوفد إلى الرئيس سلام بتقديرهم لما تقوم به الحكومة، مؤكدين دعمهم ووقوفهم خلفها، لا سيما في ظل الانجازات التي حققتها خلال فترة قصيرة من بينها إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء
، وإقرار آلية التعيينات التي تعزز الشفافية والنزاهة، ورفع السرية المصرفية وإعادة هيكلة القطاع المصرفي وذلك في سبيل الوصول الى إعادة أموال المودعين. كما أشاد أعضاء الوفد بزيارة رئيس الحكومة الى البقاع
وإشرافه على عملية ضبط الحدود، وزيارته إلى المطار
ومتابعة الاجراءات المتخذة لتحسين أوضاعه وتسهيل عملية السفر وتسريعها إلى جانب تعزيز الوضع الأمني وضبطه بالكامل، وتمنى الوفد تحديث المناهج التربوية لتواكب العصر.
الاونروا
وكان الرئيس سلام استقبل رئيس التقييم الاستراتيجي لوكالة الأمم المتحدة
لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين
(الأونروا) إيان مارتن في حضور مديرة شؤون الأونروا في لبنان دوروثي كلاوس ورئيس لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني السفير رامز دمشقية وجرى استعراض عمل الوكالة في لبنان, اضافة الى اوضاع المخيمات الفلسطينية
والسبل الآيلة لتحسين اوضاع اللاجئين الفلسطينين اضافة الى دعم استراتيجية لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني.
واطلع المسؤول الأممي الرئيس سلام على نتائج الزيارة التي قام بها الى مخيم عين الحلوة، واطلاعه عن كثب على اوضاع اللاجئين الفلسطينين.
الموفد الفرنسي
كما استقبل الرئيس سلام المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية الفرنسية
الى لبنان جاك دو لا جوجي في حضور السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو ،وتم استعراض مسار الإصلاحات الحكومية لا سيما في المجالين المالي والاقتصادي، وابدى الطرف الفرنسي استعداد بلاده للتعاون في التحضير لعقد مؤتمر دولي لدعم لبنان.
وكان سلام كتب على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي
: "أجريت صباح اليوم
جولة تفقدية، في مطار رفيق الحريري
الدولي، برفقة الوزير فايز رسامني، حيث اطّلعت على الإجراءات المتخذة لتأمين سلامة الطيران وضمان راحة جميع الركاب. وقد ركزت في زيارتي مع العميد فادي كفوري، وسائر المسؤولين على تسهيل إجراءات الدخول والخروج، وكل ما يساهم في تقليص فترات الانتظار، وتحسين عملية السفر".
وأضاف: "كانت مناسبة لشكر كل العاملين في المطار على جهودهم المتواصلة، كما جددت الالتزام بتطوير هذا المرفق الحيوي ليبقى بوابة مشرقة للبنان على العالم".